Полковник Устюжанин возвращается в лес: стартовали съёмки 3 сезона «Закона тайги» с новым витком напряжения

Кажется, на этот раз всё будет жёстче и опаснее.

Таёжная история Устюжанина не закончилась — и это стало понятно ещё до финала предыдущего сезона. Съёмки «Закона тайги-3» уже стартовали, а значит, полковник разведки снова возвращается в игру.

Премьера запланирована на новый телесезон на Пятом канале и некоторые подробности уже есть.

Что изменится в третьем сезоне

Александр Дьяченко вновь играет Николая Устюжанина — бывшего разведчика, который давно живёт в тайге и действует по своим правилам.

В новом сезоне масштаб конфликта расширяется: к местным криминальным разборкам добавляются западные спецслужбы. Их цель — сорвать строительство ядерного института в Светлозёрском районе. История выходит за рамки локального сюжета и становится более напряжённой.

О чём будет продолжение

Помимо внешнего противостояния, сюжет затронет и личную линию героя. Устюжанин оказывается втянут в новые отношения, где всё не так однозначно, как кажется.

Параллельно развивается отдельная интрига — соперничество двух женщин за внимание батюшки Андрея. Эти линии добавляют истории живости и выводят её за пределы привычного боевика.

Съёмки проходят в природных локациях, где сама тайга работает как часть драматургии. Это остаётся одной из ключевых особенностей проекта. Третий сезон продолжает линию первых частей, но делает ставку на более крупный конфликт и расширение мира истории.