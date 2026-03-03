Меню
Полковник, который 40 лет проработал в разведке, нашел одну слабую сцену со Штирлицем: «Она кажется невероятной»

3 марта 2026 13:46
Кадр из сериала «Семнадцать мгновений весны»

Хотя в целом он оценил сериал очень высоко.

«Семнадцать мгновений весны» — легендарный сериал о советском разведчике Штирлице, который до сих пор вызывает восхищение зрителей. Однако полковник в отставке Виталий Коротков, проработавший 40 лет в Службе внешней разведки России, рассказал, где создатели сериала немного приукрасили события.

Свидание с женой: правда или вымысел

Наиболее спорной сценой Коротков считает встречу Штирлица с женой. «Сцена свидания с женой кажется невероятной», — признается ветеран. Он объясняет, что такие встречи могли иметь место, но крайне рискованны: организовать безопасную встречу разведчика с близкими практически невозможно.

В сериале этот эпизод скорее выполняет художественную функцию, чтобы показать заботу о Штирлице и его моральную поддержку.

«Ну вы же прекрасно понимаете: работа – это работа, а творчество – это творчество. Этот фильм сделан очень здорово, блестяще написан сценарий», — подметил Коротков.

Рискованные операции на экране и в жизни

Выброс Штирлица в Швейцарию и другие секретные миссии — еще один пример, где художественный прием усиливает драматизм. Коротков отмечает:

«Поездка и выброс в Швейцарию — это, конечно, очень рискованная операция. Но я знаю, что у нас осуществлялись и другие не менее рискованные операции».

Так что в сериале есть зерно правды: советские разведчики действительно совершали невероятно опасные действия, хоть некоторые детали были драматизированы.

Консультации со шпионкой

Создатели фильма консультировались с женщиной-шпионкой, которая родила нескольких детей «под прикрытием». Это помогло сценаристам передать нюансы работы разведчиков, сохранить достоверность деталей жизни агентов, даже когда происходили художественные дополнения. Благодаря этому сериал ощущается правдоподобным, хотя зрителю и показывают драматические сцены, которых на самом деле могло и не быть.

Фото: Кадр из сериала «Семнадцать мгновений весны»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
