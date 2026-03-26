Покруче Шарапова: 3 детективных сериала про советские годы — такое даже Брагину не снилось

Сейчас много детективов, но далеко не все из них держат на одном дыхании и отличаются прекрасным сюжетом. Рассказываю про российские сериалы, в которых главными героями являются советские детективы. Они составят достойную конкуренцию и любимому из «Места встречи изменить нельзя» Владимиру Шарапову и нашему современнику Юрию Брагину из «Первого отдела».

Эти сыщики, работающие в милиции или МУРе, мастерски ведут расследования, не оставляя преступникам практически никаких шансов. Некоторые из этих сериалов основаны на реальных уголовных делах.

Главным героем является майор КГБ Владимир Чубин, которого играет очаровательный Антон Хабаров.

Сюжет первого сезона разворачивается в 1967 году. Майор КГБ Владимир Чубин участвует в тайном обществе, чтобы разоблачить преступника. Новое дело заставляет его подозревать, что за всеми событиями стоит это же тайное общество. К расследованию присоединяется капитан милиции Федоров. Вместе они раскрывают серию преступлений и находят виновного.

Во втором сезоне, который будет посвящен тайным обществам, действие происходит в 1970 году в Санкт-Петербурге. Преступление разворачивается во дворе научно-исследовательского института, где три человека погибают во время странного ритуала перед многочисленными свидетелями. Возглавляет следствие снова майор Чубин, и по мере расследования выясняется, что происшествия имеют связь с ранее неизвестным религиозным культом.

Здесь главным становится следователь Егор Таболин. Его играет актер Александр Бухаров. События этого сериала происходят в 1974 году. Сюжет основан на реальном преступлении, однако имена прототипов остаются неизвестными.

Первый сезон сосредоточен на расследовании преступлений в Ярославле, которые ведет бескомпромиссный следователь Таболин. Все улики ведут к главврачу психиатрической больницы Михаилу Нагорных и его заместителю Ваганову.

Второй сезон должен скоро выйти. В нем Егору Таболину предстоит разобраться в загадочной смерти бывшего учителя из Минска. Она будет связана с похищением антикварного произведения искусства. Правда, как обещают создатели, Таболин не ожидает, что одно дело перерастет в серию сложных преступлений.

Здесь главным лицом станет оперативник Родион Стоцкий. Действие разворачивается в 1965 году. Оперативник Родион Стоцкий на протяжении многих лет был начальником милиции. Фактически именно он сделал Гурзуф самым спокойным местом на Южном берегу Крыма.

С началом нового курортного сезона за короткий срок происходят сразу несколько преступлений. Стоцкий понимает, что все они взаимосвязаны. Теперь он должен в кратчайшие сроки найти преступников. В расследовании ему помогает старый знакомый Тарас Зайцев, который переехал в Крым вместе с семьёй.