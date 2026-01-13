Меню
Покорили не только Россию, но и Европу с США: 5 самых экспортируемых турецких сериалов в истории – конечно, среди них есть «Великолепный век»

13 января 2026 14:15
Кадр из сериала «Грязные деньги, лживая любовь»

Эти проекты продавались десятками стран и превратили турецкое ТВ в глобальный бренд.

Турецкие сериалы давно перестали быть локальным продуктом «для своих». Сегодня их покупает не только Россия, но и Латинская Америка, Ближний Восток, Европа и даже США. Причём речь идёт не о нишевых хитах, а о настоящих флагманах, которые годами держались в международных рейтингах и приносили стране миллионы долларов. Вот пятёрка сериалов, которые стали лицом турецкого телевидения за рубежом.

«Великолепный век»

Абсолютный чемпион по экспорту и влиянию. История султана Сулеймана и Хюррем разошлась более чем по 70 странам и задала моду на «дорогие» исторические драмы. Для многих зрителей за пределами Турции именно «Великолепный век» стал первым знакомством с турецкими сериалами — и сразу на уровне мировой эпопеи.

«Зимородок»

Современный хит, который показал: турецкая мелодрама всё ещё умеет удивлять. «Зимородок» идеально лег на международную аудиторию благодаря универсальной теме токсичных отношений, семейного давления и эмоциональных качелей. Особенно хорошо сериал зашёл в Европе и Латинской Америке.

«Воскресший Эртугрул»

Проект, который стал культурным феноменом. История отца Османа I превратилась в эпическую сагу, любимую на Ближнем Востоке, в Южной Азии и мусульманских странах. Для Турции это был не просто сериал, а мягкая сила в чистом виде.

«Грязные деньги, лживая любовь»

Редкий случай, когда криминальная интрига и мелодрама работают в равных долях. Сериал успешно продавался в десятки стран благодаря динамичному сюжету, химии между героями и формату, понятному международному зрителю.

«Чёрная любовь»

Трагическая любовь, доведённая до предела. Этот сериал стал настоящим хитом экспорта и особенно полюбился зрителям, которые ценят эмоциональную интенсивность и драму без компромиссов. «Чёрная любовь» доказала, что турецкие истории умеют бить точно в сердце.

Эти пять сериалов сделали турецкое телевидение узнаваемым брендом и показали: локальные истории могут становиться глобальными, если в них есть страсть, масштаб и эмоция, понятная без перевода.

Ранее мы писали: 2026 год будет богат на сиквелы, но эти 5 фильмов ждут сильнее остальных: и третья часть «Дюны» тоже в списке.

Фото: Кадр из сериала «Грязные деньги, лживая любовь»
Анастасия Луковникова
