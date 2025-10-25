Меню
Киноафиша Статьи «Поклонники Стивена Кинга должны быть довольны»: «Оно: Добро пожаловать в Дерри» получил 78% на Rotten Tomatoes — критики вынесли приговор

«Поклонники Стивена Кинга должны быть довольны»: «Оно: Добро пожаловать в Дерри» получил 78% на Rotten Tomatoes — критики вынесли приговор

25 октября 2025 08:00
Кадр из сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»

В целом начало у сериала хорошее, как и прогнозы.

Пока фанаты Стивена Кинга ждут очередную встречу с Пеннивайзом, критики уже посмотрели сериал «Оно: Добро пожаловать в Дерри» — и вынесли приговор.

HBO, похоже, удалось вернуть зрителей в тот самый Дерри, где зло живёт под покровом спокойного американского городка.

Возвращение в город страха

Премьера состоится 26 октября. Это приквел к современной дилогии «Оно», где в роли клоуна-убийцы вновь появится Билл Скарсгард. Сюжет разворачивается в 1962 году — за 27 лет до событий оригинала. Зрители узнают, как в Дерри зародилось древнее зло, и почему его жители словно обречены снова и снова сталкиваться с кошмаром.

Первые отзывы оказались преимущественно положительными: на Rotten Tomatoes у сериала 78% свежести. Критики хвалят атмосферу и развитие мифологии, хотя признают, что темп повествования мог бы быть динамичнее.

«У шоураннера Энди Мускетти появился потрясающий сериал, исследующий глубоко укоренившуюся в Дерри травму, как она проявляется из поколения в поколение. Поклонники Стивена Кинга должны быть довольны».

Кинг жив — и пугает по-новому

Многие отмечают, что проект не просто повторяет знакомые мотивы, а действительно расширяет вселенную Кинга. Истории жителей Дерри становятся самостоятельными, а Пеннивайз появляется не сразу, уступая место психологическому ужасу — тому самому, от которого мурашки бегут не из-за крови, а из-за узнавания.

«Сериал делает то, что удаётся лучшим продолжениям — он расширяет круг знакомых по первой части персонажей и добавляет новых, которых мы полюбим не меньше. “Оно: Добро пожаловать в Дерри” — настоящий триумф».

Но не все в восторге. Некоторые рецензенты посчитали, что сериал растянул историю, которую можно было рассказать в двухчасовом фильме.

«Расширяется всё, что вам так нравилось в фильмах “Оно” и произведении Стивена Кинга. Больше истории, больше запутанных творений и ещё больше тревожных моментов из Дерри».

«Оно: Добро пожаловать в Дерри» — не очередной хоррор ради страха, а попытка исследовать природу зла и коллективную вину маленького города. Даже если сериал и не изобретает ничего нового, он делает главное — возвращает в атмосферу, где ужас всегда рядом, просто под землёй, и зовёт вас по имени.

Ранее портал «Киноафиша» писал о подробностях сериала.

Фото: Кадр из сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»
Екатерина Адамова
