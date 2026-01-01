Поклонникам Васильева можно даже не надеяться: звезда «Невского» рассказал, в каких фильмах точно никогда не будет сниматься

На счету актёра Антона Васильева немало ролей в детективном жанре, которые принесли ему широкую узнаваемость. Зрители хорошо помнят его как принципиального оперативника в сериале «Хрустальный» и в качестве ведущего героя процедурала «Невский» на НТВ.

Параллельно с этим Васильев сознательно ищет новые грани своего таланта, пробуя силы в комедийных проектах и лирических мелодрамах, вроде новой «Москвы слезам не верит» или смелой картины «Открытый брак».

Однако существует жанр, который актёр для себя принципиально не приемлет.

В каких проектах не будет сниматься Антон Васильев

Актёр Антон Васильев признаётся, что редко отказывается от предложений, так как даже на пике популярности продолжает чувствовать себя в профессии «начинающим». При выборе роли его главным критерием является возможность высказаться через персонажа или попробовать что-то принципиально новое, что он ещё не делал на экране.

Однако существует жанр, который остаётся для него табу.

«Я стараюсь не соглашаться на исторические фильмы. Там все-таки много усилий уходит на детальную реконструкцию эпохи, а мне куда интереснее внутренний мир самого человека, героя», — говорил актер в интервью.

Проекты с Антоном Васильевым в 2026 году

2026 год обещает стать насыщенным для актёра Антона Васильева, и костюмных проектов там действительно нет. Его возвращение в роли Павла Семёнова в восьмом сезоне «Невского» станет лишь одним из пунктов в плотном графике. Он появится в картине «Джайв», где ему предстоит воплотить на экране образ легендарного тренера по танцам Дмитрия Смирнова.

Параллельно на НТВ стартует иронический детектив «Грабитель», где Васильев сыграет сотрудника экономической полиции Глебова. Его героя ложно обвинят в ограблении банка и убийстве, что вынудит его скрываться и вести собственное, рискованное расследование, маскируясь под фининспектора.

Кроме того, актёр засветится в сериале «Большая фарма», посвящённом сложным конфликтам на стыке фармацевтической науки, рыночных интересов и личных амбиций.

