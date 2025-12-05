Пока зрители ждут «Первый отдел»: на НТВ готовят два новых сериала-детектива с Иваном Колесниковым

Пауза между сезонами хита канала затянулась, но зрителей не оставят без привычного криминального формата с любимым актёром.

Ивана Колесникова зрители канала НТВ привыкли видеть в жёстких, принципиальных образах — и именно в таком амплуа он возвращается сразу в двух новых проектах НТВ.

Пока аудитория ждёт продолжения «Первого отдела», актёр появляется в двух разных историях, где снова есть расследования, риск и личные драмы. Оба сериала канал планирует показать после трансляции «Скорой помощи 8».

«Мёртвая точка»

Детектив «Мёртвая точка» рассчитан на 16 серий и строится вокруг истории ложного обвинения.

Юрист социального центра Рита Галич узнаёт, что её отца обвиняют в убийстве аспирантки. Не поверив в его вину, она начинает собственное расследование.

К делу подключаются бывший оперативник и известный адвокат, и довольно быстро становится ясно, что за частной трагедией стоит крупный рейдерский синдикат. Персонаж Ивана Колесникова оказывается в центре этого сложного узла, где личная ответственность напрямую сталкивается с интересами сильных мира сего.

«Тверская. Здесь и сейчас»

Третий сезон «Тверской» под названием «Тверская. Здесь и сейчас» возвращает на экран Ивана Соболева — героя Ивана Колесникова, который после двухлетнего отсутствия вновь оказывается втянут в опасную игру.

Новое расследование связано с бандой гастролёров и масштабной коррупционной схемой внутри МВД. Параллельно развивается личная линия героя: в Москве его снова ждёт Луиза, но в другой жизни у него уже появилась невеста.

Этот любовный треугольник становится одной из ключевых интриг сезона и заметно усложняет выбор Соболева.

