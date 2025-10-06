Пока зрители восхищались золотом Эребора, Толкин перевернулся в гробу: почему «драконья болезнь» Дубощита из «Хоббита» — красивая ложь

Он сражался как король, но пал задолго до битвы. Торин Дубощит, гордый вождь гномов из «Хоббита», потерял себя не на поле боя — а в сокровищах, что вернул. И хотя Толкин писал о гордыне и жадности, кино превратило это в «драконью болезнь» — зрелищное безумие, которого в книге, как оказалось, не было вовсе.

Что придумали сценаристы

В книге Торин действительно одержим сокровищами, особенно после возвращения в Эребор. Он становится упрямым и злым, но всё ещё остаётся человеком, которого можно понять.

Толкин писал не о проклятии, а о банальной человеческой слабости — о жадности, которая делает сердце тяжёлым, как золото, на которое смотришь слишком долго.

А в фильме из этого сделали психоз. Торин слышит голоса, бродит по золоту, словно пленник собственных галлюцинаций. Его лицо искажает паранойя, а одна сцена, где он тонет в расплавленном золоте, окончательно превращает трагедию в фэнтезийный диагноз.

Как Толкин видел Торина на самом деле

У Толкина Торин — не безумец, а человек, ослеплённый гордыней. Он кричит, ошибается, теряет друзей, но не видит видений и не нападает на Бильбо. Его падение — внутренняя драма, не проклятие. И именно поэтому его последнее покаяние перед смертью звучит так пронзительно: он сам понял, что золото стоит дешевле дружбы.

Когда драма становится проклятием

Питер Джексон хотел сделать из Торина трагического героя — и сделал. Но вместе с тем превратил моральный выбор в болезнь, а философию Толкина — в визуальный эффект. В итоге зрелище стало ярче, но история — беднее. Ведь страшнее любого дракона всегда было лишь одно — человеческое эго.

Ранее портал «Киноафиша» писал версию ИИ о том, что случилось после финала «Властелина колец».