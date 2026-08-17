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Киноафиша Статьи Михалков не считает «Мимино» лучшим фильмом Данелии: выделяет другую ленту режиссера — нет, даже не «Кин-дза-дза!»

Михалков не считает «Мимино» лучшим фильмом Данелии: выделяет другую ленту режиссера — нет, даже не «Кин-дза-дза!»

17 августа 2026 21:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Мимино»

В этой ленте актер сыграл свою значимую роль.

Георгий Данелия подарил советскому кино немало фильмов, которые давно стали классикой. «Мимино», «Осенний марафон», «Кин-дза-дза!» — каждый из них имеет свою аудиторию и по-своему считается вершиной режиссёрского творчества.

Но интересно, что сам Никита Михалков, хорошо знавший Данелию, лучшим его фильмом называл вовсе не «Мимино», а «Я шагаю по Москве».

Сюжет

Москва, начало 1960-х. Из Сибири в столицу приезжает молодой монтажник и начинающий писатель Володя Ермаков. Его рассказ опубликовали в журнале «Юность», и теперь известный автор хочет лично с ним познакомиться.

В метро Володя встречает Колю — рабочего-метростроевца, который возвращается после ночной смены. Вместо сна тот решает показать гостю столицу. Так один обычный день превращается для обоих в череду случайных знакомств, забавных эпизодов и неожиданных приключений.

Кадр из фильма «Я шагаю по Москве»

Детали

Создатели вряд ли предполагали, что простая история о двух молодых людях и их прогулке по Москве станет одной из заметных картин своего времени. Для Никиты Михалкова эта работа стала первым появлением в большом кино — роль Коли фактически открыла ему дорогу в профессию.

Позже актёр вспоминал, что вообще не воспринимал съёмки как серьёзную работу и много импровизировал.

«Для меня тогда это было лишь приключение», — признавался мэтр.

Сегодня фильм воспринимается ещё и как своеобразный портрет Москвы 1960-х — открытой, молодой и полной энергии. Сам Михалков до сих пор хорошо относится к картине и называет её лучшей у Данелии.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из фильмов «Мимино» (1977), «Я шагаю по Москве» (1964)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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