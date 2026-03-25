Пока жду «Первый отдел» нашла три детективные новинки: там и обаятельные детективы и захватывающий сюжет

«Первый отдел» завершен. Шестой сезон проекта обещает быть напряженным. В процессе ожидания можно будет посмотреть детективные новинки конца марта и начала апреля.

«Страх над Невой. Огненный круг»

Премьера состоится 9 апреля на платформе «Иви», а 20 апреля сериал будет показан на телеканале НТВ. В главных ролях: Антон Хабаров, Андрей Фролов.

Летом 1970 года в Ленинграде происходит череда загадочных преступлений: на глазах у множества свидетелей в одном из дворов научно-исследовательского института погибают три человека — доктор наук Лидия Алиева и ее два коллеги. Расследование поручается майору Владимиру Чубину, который получает в напарники лейтенанта Егора Фёдорова — молодого сотрудника из Москвы.

Чубин не верит в официальные версии и подозревает, что за этими преступлениями стоит нечто более серьезное. В квартире Алиевой он находит странные предметы и загадочные символы, что только усиливает его подозрения. Теперь перед напарниками стоит задача выяснить, имеют ли эти трагические события связь с возрождением культа Чернобога. Возможно, им предстоит столкнуться с еще более опасной угрозой.

Премьера пройдет 30 марта на телеканале ТВ-3. В главных ролях: Андрей Фролов, Катя Кабак, Дмитрий Паламарчук, Ирина Темичева, Полина Беленькая, Тимур Базинский.

В небольшом городе происходят загадочные ритуальные преступления, и расследование быстро заходит в тупик. Местные жители считают, что во всем виновата русалка — персонаж множества местных легенд. Для помощи в раскрытии дела из Москвы приезжает эксперт по серийным преступлениям Юрий Бахтин. Несмотря на свой скептицизм, по мере изучения деталей дела его уверенность начинает шататься.

Одновременно с расследованием Бахтин сталкивается с личными проблемами: он уже жил в этом городе, где у него остались старые знакомые и бывшая жена. С развитием следствия круг подозреваемых расширяется, включая людей из его прошлого. Преодолевая семейные трудности и юридические преграды, Бахтин тем не менее находит способ разгадать тайну и выйти на след преступника.

«Отпечатки»

Сериал стартует 1 апреля в онлайн-кинотеатре «Кион». В главных ролях: Оксана Акиньшина, Дмитрий Чеботарёв, Анна Богомолова, Евгений Санников, Полина Кутепова, Иван Фоминов и другие.

В спокойном городке Заречный происходит серия жестоких преступлений, потрясая местных жителей. В родной город возвращается следователь Яна, которая не только ищет преступника, но и борется со своими внутренними демонами. Ее радикальные методы и личная заинтересованность в деле ставят расследование под угрозу, и к делу подключается капитан полиции Денис. По мере расследования напарники выходят на след, ведущий к местному детскому дому. Однако чем ближе они подбираются к разгадке, тем активнее кто-то пытается им помешать — кто-то готов на все, чтобы страшная тайна осталась в прошлом.