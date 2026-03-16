Пока жду «Первый отдел»: детективы, которые ни в чем не уступают любимому хиту НТВ

16 марта 2026 21:31
Кадры из сериалов «Вижу-знаю», «По ту сторону смерти», «Коса»

Три сериала, которые хочется пересматривать.

Каждый новый сериал привлекает внимание тысяч зрителей. Однако некоторые проекты забываются. Многие еще обсуждают пятый сезон «Пятого отдела». Но на самом деле можно посвятить это время другим сериалам. Рассказываю про сериалы, которые относительно недавно вышли, но, возможно, уже потеряли свою популярность.

Вижу-знаю

Проект рассказывает про девушку Жанну. Она работает психологом и присоединяется к специальному подразделению полиции под руководством майора Леонида Катаева. Её уникальные способности становятся важным инструментом для раскрытия сложных преступлений.

Жанна Кузнецова обладает редким даром. Одним взглядом она может распознать скрытые черты характера людей. Этот талант проявился у нее еще в детстве, но принес также и серьезные трудности: постоянные головные боли и проблемы в личной жизни. Она делится своими способностями с коллегами, работающими над «висяками».

Сначала Катаев настороженно относится к ее методам, считая физиогномику лишь псевдонаукой. Однако вскоре его мнение меняется: благодаря прозорливости Жанны команда находит важные улики даже в самых безнадежных делах. Тем не менее, им предстоит столкнуться с опасным врагом, который обладает аналогичными способностями, но использует их в корыстных целях.

Главную роль играет Анна Слю. Посмотреть однозначно стоит, поскольку проект весьма интересен и держит в мурашках.

По ту сторону смерти

Опытный сотрудник Следственного комитета Глеб Точилин вместе с выдающимся ученым Юлией расследует необычные преступления, находящиеся на грани фантастики и реальности. Перед последним рабочим днём своей карьеры Точилин сталкивается с загадочным случаем: мужчина, попавший под поезд, неожиданно возвращается к жизни и сбегает из морга.

Установив его личность, выясняется, что незадолго до инцидента он совершил героический поступок, спасая жизнь Юлии Дёминой, сотруднице Института мозга. Юлия решает объединить усилия с Точилиным, чтобы разгадать тайну странного возвращения своего спасителя.

Тут актерский состав блещет. Гениально играют Сергей Гармаш, Светлана Ходченкова, Виктор Добронравов, Илья Любимов и Виктория Исакова.

Коса

В живописной Калининградской области, на Куршской косе, происходит жестокое преступление против несовершеннолетней девочки, найденной с букетом белых лилий. Это событие сильно влияет на следователя Еву Кайдас, страдающую от тяжёлых воспоминаний, и журналиста Романа Рахманова, который пытается справиться с собственными душевными ранами. Вместе они погружаются в напряжённую атмосферу психологического триллера, стремясь понять мрачный замысел серийного преступника и преодолеть свои личные трудности.

Героям предстоит не только раскрыть мотивы преступника, оставляющего белые лилии рядом с жертвами, но и разобраться в собственных чувствах, чтобы найти долгожданное внутреннее спокойствие.

В проекте играют малоизвестные, но состоявшиеся актеры Линда Лапиньш, Александр Горбатов, Анна Синякина.

Каждый из проектов самобытный, держит в напряжении и абсолютно точно стоит того, чтобы посмотреть.

Фото: Кадры из сериалов «Вижу-знаю», «По ту сторону смерти», «Коса»
Камилла Булгакова
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
