Пока жду «Невского» и «Первый отдел», подсела на этот сериал с рейтингом 8,5 — затягивает и смотрится на одном дыхании

Хороших сериалов не так много, некоторые становятся культовыми спустя время. «Прослушка» является одним из таковых. Это знаковый американский сериал, который погружает зрителей в реалии работы правоохранительных органов в Балтиморе. Сюжет сосредоточен на борьбе с преступностью, коррупцией и острыми социальными проблемами, которые волнуют общество.

Ни одной награды

Несмотря на то, что этот сериал о противостоянии полиции и наркомафии считается одним из величайших в истории телевидения, он не удостоился ни одной престижной награды. Сериал, созданный Дэвидом Саймоном и Эдом Бёрнсом, не имеет «Эмми» — за все пять сезонов он получил лишь две номинации, а о «Золотом глобусе» и говорить не приходится. В контексте таких сериалов, как «Западное крыло», который завоевал 26 «Эмми» и 2 «Глобуса», это выглядит особенно странно. Однако именно «Прослушка» признана величайшим сериалом нашего времени, несмотря на отсутствие наград.

Про сам сюжет

На первый взгляд, сюжет «Прослушки» кажется довольно простым: группа полицейских пытается собрать доказательства для задержания преступной группировки, занимающейся наркоторговлей. Они организуют слежку, используя прослушивающие устройства и видеокамеры, чтобы накопить достаточно информации для уголовного дела. Но в сериале нет привычных элементов, которые делают другие проекты успешными: отсутствуют звезды (по крайней мере, на момент премьеры), нет фантастических существ, обнаженных сцен, динамичных погонь и зрелищных взрывов.

Интересно, что во время своего показа «Прослушка» не считалась успешной. Она стартовала на HBO в 2002 году и продлилась шесть сезонов, но ее рейтинги не дотягивали до показателей «Клана Сопрано». Создателям приходилось прилагать немалые усилия, чтобы получить продление на следующий сезон. Истинное признание пришло лишь после завершения показа, когда сериал оказал значительное влияние на развитие HBO и изменил телевизионный ландшафт. К слову, на Кинопоиске у него рейтинг 8.5. А согласитесь, это говорит о многом.

Что сделал проект

На протяжении многих лет телевизионные шоу были связаны исключительно с развлекательным контентом. После трудного рабочего дня зрители ожидали легких и несложных сюжетов. Однако «Прослушка» стала пионером, разрушившим эту традицию. Она поднимает серьезные темы — наркоторговлю, коррупцию и нищету. Сюжетная структура напоминает сложный роман с множеством переплетающихся линий и персонажей, что требует от зрителя внимательности и сосредоточенности. Авторы сознательно отказались от стереотипов ради предельного реализма.

Чтобы усилить эффект, Саймон сделал многих персонажей темнокожими, а это был смелый шаг для телевидения того времени. Кроме того, ряд ролей исполнили непрофессиональные актеры. Несмотря на это, «Прослушка» остается поразительно захватывающим сериалом, который приковывает внимание зрителя. Хотя действия развиваются медленно, диалоги и взаимодействия персонажей делают его невероятно увлекательным.

Среди многочисленных обаятельных героев можно встретить детектива Макналти (Доминик Уэст) и одного из наркобоссов, Стрингера Белла (Идрис Эльба). Каждый из персонажей имеет свои особенности и характер, и зритель быстро начинает сопереживать им, словно они становятся родными. Именно с «Прослушки» стартовали карьеры таких актеров, как Идрис Эльба. Фактически именно здесь он сыграл свою первую заметную роль.

Возвращаясь к вопросу о наградах, можно предположить, что Дэвид Саймон слишком открыто показал зрителям реальность, отразив их собственные проблемы. Он продемонстрировал, что такие события могут происходить буквально у них под носом. «Прослушка» стала отправной точкой для золотого века телевидения, который мы наблюдаем сегодня, открыв двери для таких сериалов, как «Безумцы», «Во все тяжкие», «Любовники», «Игра престолов».

Так что, если не смотрели, то определенно, это нужно сделать. Особенно, если находитесь в ожидании новых частей «Невского» и «Первого отдела»