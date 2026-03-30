Пока жду 6 сезон «Первого отдела», включила этот сериал с Колесниковым и не смогла оторваться: 8 серий проглотите залпом

В прошлом году сразу несколько стриминговых сервисов представили сериал «Разящий луч». Для тех, кто скучает по проекту «Первый отдел», ставшему хитом на НТВ, эта работа стала настоящей находкой. Нет, сценарии этих картин не имеют между собой ничего общего. Однако их роднит другое: в обеих главную роль исполнил Иван Колесников, чье появление на экране уже давно стало залогом зрительского интереса.

Сюжет

Действие разворачивается в 1970 году. Напряжение холодной войны достигает предела: Соединенные Штаты осознают, что уступают Советскому Союзу в гонке лазерных вооружений, и решаются на отчаянный шаг.

В их планах — завербовать советского ученого Костырина, используя его былую романтическую связь, оставшуюся в Западном Берлине. Однако задуманное идет не по сценарию: ученый погибает при невыясненных обстоятельствах, и контрразведка подключается к расследованию.

В эпицентре событий оказывается Ким Никаноров — выпускник МИФИ, подававший большие надежды, но теперь осужденный за валютные махинации. Перед ним встает выбор: расстрельная статья или работа на спецслужбы под прикрытием. Он выбирает жизнь и соглашается внедриться в американскую разведку в качестве двойного агента.

Детали

Авторы намеренно отказались от показной пафосности и эффектных трюков. В «Разящем луче» вы не найдете голливудского глянца или крупных планов, которыми так злоупотребляют шпионские блокбастеры.

Вместо этого — камерные сцены, грамотно подобранные архивные кадры и тщательно выстроенная цветовая гамма, которая погружает зрителя в атмосферу того времени.

Главную роль исполнил Иван Колесников, и здесь он раскрывается с новой, неожиданной стороны. Его герой Никаноров — не заурядный трагический персонаж и не герой-супермен, а живой человек с искрометным чувством юмора, обаянием и отчаянным желанием выжить любой ценой. В нем удивительным образом сочетаются цинизм бывалого валютчика и внутреннее благородство, свойственное настоящему разведчику.

Именно благодаря игре Колесникова сериал обретает ту самую магию, которая заставляет зрителя переживать за персонажа и искренне желать ему удачи.