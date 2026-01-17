Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Пока ждете новые сезоны «Невского» и «Первого отдела»: НТВ покажет жесткий мини-сериал из 4 серий за один вечер

Пока ждете новые сезоны «Невского» и «Первого отдела»: НТВ покажет жесткий мини-сериал из 4 серий за один вечер

17 января 2026 16:40
Кадр из сериала «Позывной "Альфа"»

Премьера уже в это воскресенье.

Если вы соскучились по настоящим мужским сериалам и ждете новые сезоны «Невского» и «Первого отдела», на НТВ есть временная замена.

Мини-сериал «Позывной "Альфа"» можно посмотреть за один вечер: всего четыре серии, которые покажут подряд 18 января 2026 года.

О чем эта история

В центре сюжета — бойцы Центра специального назначения ФСБ. Они работают без имен, общаясь только по позывным, и выезжают туда, где счет идет на минуты. Отряд под командованием полковника «Енисея» освобождает заложников в торговом центре, на борту самолета, в кафе и даже в следственном изоляторе.

Каждая серия — отдельная операция, но все они связаны между собой. Не все задачи удается закрыть с первого раза, а ошибки имеют последствия. Постепенно история из набора выездов превращается в личное противостояние с теми, кто сумел уйти.

«Позывной „Альфа“» не про красивые позы и громкие речи. Здесь ставка сделана на напряжение, ожидание и холодный расчет. Герои делают свою работу молча, понимая, что на кону чужие жизни.

Формат на один вечер

Четыре серии подряд — редкий формат для НТВ. История не растягивается и не оставляет заделов на бесконечные продолжения. Это законченный сериал, который можно осилить за один вечер — и именно этим он удобен.

Также прочитайте: 3 новых сериала НТВ про то, что бывших правоохранителей не бывает: замыкает список «Черное солнце 2»

Фото: Кадр из сериала «Позывной "Альфа"»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
В новом трейлере ко 2 сезону «Детей перемен» заметили отсылки к «Твин Пиксу»: кажется, история уходит гораздо глубже, чем криминал 90-х В новом трейлере ко 2 сезону «Детей перемен» заметили отсылки к «Твин Пиксу»: кажется, история уходит гораздо глубже, чем криминал 90-х Читать дальше 17 января 2026
5,4 млн просмотров за старт и 7,2 млн за неделю: почему 2 сезон «Больницы Питт» внезапно выстрелил (и график выхода всех эпизодов) 5,4 млн просмотров за старт и 7,2 млн за неделю: почему 2 сезон «Больницы Питт» внезапно выстрелил (и график выхода всех эпизодов) Читать дальше 17 января 2026
6 серий за 5 дней: вот как будет выходить «Майор Гром: Игра против правил» — полный график и премьера уже 19 января 6 серий за 5 дней: вот как будет выходить «Майор Гром: Игра против правил» — полный график и премьера уже 19 января Читать дальше 16 января 2026
2026 год только начался, а стриминги уже выдали 3 хита, которые не отпускают до финальных титров: идеальны на вечер 2026 год только начался, а стриминги уже выдали 3 хита, которые не отпускают до финальных титров: идеальны на вечер Читать дальше 15 января 2026
Самый громкий ретродетектив возвращается на экраны: в касте — Александрова и Мерзликин, но это не «Мосгаз», а круче Самый громкий ретродетектив возвращается на экраны: в касте — Александрова и Мерзликин, но это не «Мосгаз», а круче Читать дальше 15 января 2026
НТВ 18 января выдаст зрителям мини-сериал с Епифанцевым: всего 4 серии, а по накалу страстей переплюнет даже «Невского» НТВ 18 января выдаст зрителям мини-сериал с Епифанцевым: всего 4 серии, а по накалу страстей переплюнет даже «Невского» Читать дальше 15 января 2026
Наконец-то это случилось: Пятый канал назвал точный день возвращения «Пилигрима 4» — остались считанные дни до премьеры Наконец-то это случилось: Пятый канал назвал точный день возвращения «Пилигрима 4» — остались считанные дни до премьеры Читать дальше 15 января 2026
В январе осталось всего 2 «жирные» даты: когда на самом деле выйдет 2 сезон сериала «Дети перемен» В январе осталось всего 2 «жирные» даты: когда на самом деле выйдет 2 сезон сериала «Дети перемен» Читать дальше 15 января 2026
Ждем не только «Первый отдел» и «Невский»: какие сериалы готовят к продолжению Wink, START, Кинопоиск и СТС в 2026-м Ждем не только «Первый отдел» и «Невский»: какие сериалы готовят к продолжению Wink, START, Кинопоиск и СТС в 2026-м Читать дальше 15 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше