Пока ждете новые сезоны «Невского» и «Первого отдела»: НТВ покажет жесткий мини-сериал из 4 серий за один вечер

Если вы соскучились по настоящим мужским сериалам и ждете новые сезоны «Невского» и «Первого отдела», на НТВ есть временная замена.

Мини-сериал «Позывной "Альфа"» можно посмотреть за один вечер: всего четыре серии, которые покажут подряд 18 января 2026 года.

О чем эта история

В центре сюжета — бойцы Центра специального назначения ФСБ. Они работают без имен, общаясь только по позывным, и выезжают туда, где счет идет на минуты. Отряд под командованием полковника «Енисея» освобождает заложников в торговом центре, на борту самолета, в кафе и даже в следственном изоляторе.

Каждая серия — отдельная операция, но все они связаны между собой. Не все задачи удается закрыть с первого раза, а ошибки имеют последствия. Постепенно история из набора выездов превращается в личное противостояние с теми, кто сумел уйти.

«Позывной „Альфа“» не про красивые позы и громкие речи. Здесь ставка сделана на напряжение, ожидание и холодный расчет. Герои делают свою работу молча, понимая, что на кону чужие жизни.

Формат на один вечер

Четыре серии подряд — редкий формат для НТВ. История не растягивается и не оставляет заделов на бесконечные продолжения. Это законченный сериал, который можно осилить за один вечер — и именно этим он удобен.

