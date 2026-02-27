Пока ждёте новые серии «Первого отдела», отвлекитесь хоть на один вечер: врубите крутой датский детектив, который не отпустит до титров

Пока вы ждёте новые серии «Первого отдела», можно на один вечер сменить ритм. Без привычных российских кабинетов и служебных коридоров. Включить ретро, Данию и историю, где мрак не декоративный, а почти осязаемый.

Фильм «Спецподразделение — Первое убийство» переносит в 1927 год. Амбициозный офицер полиции Отто Химмельструп возглавляет только что созданное Специальное подразделение, призванное помогать местным отделам в расследовании самых сложных преступлений.

Испытание приходит сразу. В сгоревшем летнем домике в Эсбьерге находят тело. Пепел ещё не остыл, а дело уже пахнет политикой.

Расследование выводит Отто и его команду к борьбе за власть и коррупции среди городской элиты. Чем ближе к правде, тем ощутимее давление. Враги оказываются влиятельнее, чем предполагалось, а ставки выше, чем карьера. Отто постепенно понимает, что главный риск — не только внешние противники, но и его собственная тёмная сторона.

Картина выдержана в духе европейского ретро-нуара. Антураж 20-х выверен до деталей, атмосфера густая, тревожная. Расследование развивается неспешно, зато напряжение нарастает постепенно, почти незаметно, пишет автор Дзен-канала «Первый ряд».

Это не лёгкий фоновый детектив. Это серьёзная история о власти, амбициях и цене правды. На один вечер — более чем достойный выбор.