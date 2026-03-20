Пока ждете «Невский-8», включайте этот сериал с Паламарчуком на ТВ-3: одна из самых мистических премьер весны-2026

Новый проект ТВ-3 делает ставку не только на детектив, но и на атмосферу. «Зов русалки» обещает соединить мрачное расследование, редкую мифологию и сильную драму — и это сочетание уже выглядит очень интригующе.
Премьера сериала состоится 30 марта, и у него есть сразу несколько причин, чтобы попасть в список обязательного просмотра.
Редкая мифология вместо привычных клише
Создатели не ограничились классическим образом русалки. В основе истории — более глубокий и редкий фольклорный образ берегини.
Режиссер Галина Уразова отмечала, что команда изучала народные поверья, чтобы встроить мифологию прямо в сюжет. В итоге она становится не декорацией, а частью расследования.
Город, которого не существует — и это плюс
Действие разворачивается в вымышленном Бережнянске. Это не просто фон, а полноценный герой истории.
Создатели продумали детали города — от атмосферы до символики. Благодаря этому сериал создает ощущение замкнутого мира, где легенды живут рядом с реальностью.
Вода как главный элемент истории
В «Зове русалки» вода — не просто локация, а важная часть повествования. Многие сцены снимались в реальных водоемах, включая сложные подводные эпизоды.
Актеры, включая Андрея Фролова, участвовали в съемках в холодной воде, что добавляет сценам реалистичности и напряжения.
Визуал, который работает на сюжет
Особое внимание уделено деталям: гриму, фактуре кожи, чешуе. Художник по гриму Ульяна Шестова создала образ, который выглядит одновременно пугающе и правдоподобно.
Та же загадочная чешуя становится важной уликой и сразу выводит историю за рамки обычного детектива.
История, в которой есть личная драма
В центре сюжета — следователь Юрий Бахтин, для которого дело оказывается личным. Прошлое героя постепенно выходит на поверхность и влияет на расследование.
Сильный актерский состав — Андрей Фролов, Екатерина Кабак, Дмитрий Паламарчук и Ирина Темичева — помогает сделать историю не только напряженной, но и эмоциональной.