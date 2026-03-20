Пока ждете «Невский-8», включайте этот сериал с Паламарчуком на ТВ-3: одна из самых мистических премьер весны-2026

Зрители уже ждут премьеру с нетерпением.

Новый проект ТВ-3 делает ставку не только на детектив, но и на атмосферу. «Зов русалки» обещает соединить мрачное расследование, редкую мифологию и сильную драму — и это сочетание уже выглядит очень интригующе.

Премьера сериала состоится 30 марта, и у него есть сразу несколько причин, чтобы попасть в список обязательного просмотра.

Редкая мифология вместо привычных клише

Создатели не ограничились классическим образом русалки. В основе истории — более глубокий и редкий фольклорный образ берегини.

Режиссер Галина Уразова отмечала, что команда изучала народные поверья, чтобы встроить мифологию прямо в сюжет. В итоге она становится не декорацией, а частью расследования.

Город, которого не существует — и это плюс

Действие разворачивается в вымышленном Бережнянске. Это не просто фон, а полноценный герой истории.

Создатели продумали детали города — от атмосферы до символики. Благодаря этому сериал создает ощущение замкнутого мира, где легенды живут рядом с реальностью.

Вода как главный элемент истории

В «Зове русалки» вода — не просто локация, а важная часть повествования. Многие сцены снимались в реальных водоемах, включая сложные подводные эпизоды.

Актеры, включая Андрея Фролова, участвовали в съемках в холодной воде, что добавляет сценам реалистичности и напряжения.

Визуал, который работает на сюжет

Особое внимание уделено деталям: гриму, фактуре кожи, чешуе. Художник по гриму Ульяна Шестова создала образ, который выглядит одновременно пугающе и правдоподобно.

Та же загадочная чешуя становится важной уликой и сразу выводит историю за рамки обычного детектива.

История, в которой есть личная драма

В центре сюжета — следователь Юрий Бахтин, для которого дело оказывается личным. Прошлое героя постепенно выходит на поверхность и влияет на расследование.

Сильный актерский состав — Андрей Фролов, Екатерина Кабак, Дмитрий Паламарчук и Ирина Темичева — помогает сделать историю не только напряженной, но и эмоциональной.