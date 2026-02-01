Меню
Пока ждете финальную серию «Фоллаута»: 3 крутых сериала, где конец света ещё страшнее — постапокалипсис без розовых очков

1 февраля 2026 09:00
Кадр из сериала «Укрытие», «Одни из нас», «Мёртвый город»

Все серии уже вышли в хорошем качестве.

Постапокалипсис сегодня — уже не жанр про взрывы и пустоши, а способ говорить о страхах, контроле и выживании без иллюзий. «Фоллаут» показал, что конец света может быть и саркастичным, и пугающе узнаваемым.

Пока финальная серия ещё в пути, а выходить из этого мира не хочется, вот три сериала, которые держат ту же интонацию и каждый по-своему.

«Укрытие»

В «Укрытии» нет радиационного юмора и винтажной эстетики, но есть главное — система, построенная на страхе и недоговорённостях. Люди поколениями живут под землёй, принимая правила как истину, не подлежащую сомнению.

Вопрос о внешнем мире считается почти преступлением. Сериал медленно вскрывает, как порядок превращается в инструмент контроля. Это постапокалипсис без экшена, но с липким ощущением лжи, от которой невозможно отмыться.

«Одни из нас»

Если «Фоллаут» играет с абсурдом, то «Одни из нас» выбирают прямой взгляд. Здесь конец света — это затянувшаяся боль, а не приключение. Джоэл и Элли идут через разрушенную страну, где заражённые опасны, но люди — ещё страшнее. Сериал говорит о выживании как о череде моральных уступок. Это история о том, как мир ломает человека, а человек — следующего за ним.

«Мёртвый город»

Этот спин-офф «Ходячих мертвецов» выглядит как пустошь, проглотившая мегаполис. Разрушенный Манхэттен, герои без иллюзий и город, где прошлое не отпускает. Мэгги и Ниган вынуждены идти вместе, хотя доверия между ними нет.

Здесь постапокалипсис — не про надежду, а про последствия. Мир не даёт начать заново, он только усиливает трещины.

Все три сериала по-разному отвечают на вопрос, который задаёт «Фоллаут»: что происходит с человеком, когда система рушится. И каждый из них доказывает, что конец света — это всегда история про людей, а не про катастрофу.

Фото: Кадр из сериала «Укрытие», «Одни из нас», «Мёртвый город»
Екатерина Адамова
