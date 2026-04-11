Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Пока ждёте 8 сезон «Невского» и продолжение «Первого отдела»: один детектив от Netflix с 94% на Rotten Tomatoes уже называют достойной заменой

Пока ждёте 8 сезон «Невского» и продолжение «Первого отдела»: один детектив от Netflix с 94% на Rotten Tomatoes уже называют достойной заменой

11 апреля 2026 14:00
Кадр из сериала «Детектив Холе»

Он идеален, чтобы скрасить ожидание.

Если вы ждёте новые серии «Первого отдела» и «Невского» и не понимаете, чем закрыть паузу, есть вариант, который неожиданно хорошо попадает в настроение.

Это скандинавский сериал «Детектив Холе», вышедший в 2026 году с рейтингом 94% свежести на Rotten Tomatoes. История мрачная, напряжённая и без лишнего пафоса — как раз то, что нужно после российских криминальных драм.

Почему стоит попробовать

Сюжет строится вокруг детектива из Осло, который переживает тяжёлый период и параллельно расследует серию жестоких убийств. Здесь нет быстрых ответов и простых решений, зато есть атмосфера, в которой напряжение держится до самого финала.

«Если нравится, когда история медленно закручивается и держит до последней серии, этот сериал точно зайдёт», — пишут в Сети зрители.

Главное отличие от привычных проектов — в подаче. Здесь меньше разговоров и больше ощущения тревоги, которое создаётся за счёт деталей, музыки и холодной визуальной среды.

Что в нём цепляет

Сериал состоит из одного сезона на 9 серий, каждая длится около 50 минут. Этого хватает, чтобы история не растягивалась, но при этом успела раскрыться. Отдельно стоит отметить актёрскую игру: главный герой не идеален, но именно это делает его живым и понятным.

Пейзажи Норвегии, сдержанный ритм и противостояние внутри системы добавляют глубины. Это не просто детектив про убийства, а история про человека, который пытается не развалиться окончательно.

Если хочется чего-то в духе «Невского», но с другой атмосферой, «Холе» закрывает этот запрос почти идеально.

Фото: Кадр из сериала «Детектив Холе»
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше