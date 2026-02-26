Меню
Пока ждем «Прыгунов», есть мультик не хуже: обожаю этот анимационный сериал Netfliх — жаль, что 4 сезона

26 февраля 2026 11:00
Кадр из мультфильма «Ада Твист, ученый»

В мире немало прекрасной анимации. 

Скоро ожидается премьера анимации «Прыгуны», о котором говорят как о новой зрелищной новинке 2026 года. В основе сюжета история девочки Мейбл, которая с помощью научной технологии переносит свое сознание в тело робота-бобра. После этого малышка отправляется покорять мир дикой природы. Однако до премьеры стоит обратить внимание на другой анимационные проект.

О чем сериал «Ада Твист, ученый»

«Ада Твист, ученый» — это простой и добрый мультсериал о любознательной девочке, которая решает практические задачи с помощью экспериментов. Каждая серия построена как маленькое исследование. Ада вместе с друзьями ставит вопросы, выдвигает гипотезы и проверяет их в доступной форме.

Почему стоит посмотреть

Этот выбор идеален, если хочется пользы и спокойного семейного просмотра. Сериал великолепно развивает критическое мышление и интерес к науке. Мультфильм легко обсуждать с детьми, повторять простые опыты дома и находить в героях ролевые модели. Для тех, кто выбирает содержательное и доброжелательное кино, он станет более ценным и долговременным выбором.

Фото: Кадр из мультфильма «Ада Твист, ученый»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
