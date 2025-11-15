Пока ждем «Дюну-3», включаем 4 киноленты, которые погружают в фантастику не хуже Аракиса — стоят каждой потраченной минутки

«Дюна» подняла планку космоопер до уровня, где важно уже не только зрелище, но и масштаб идеи, мироустройство и философия. Кажется, что найти что-то столь же глубокое почти невозможно, но в научной фантастике есть несколько сильных проектов, которые дают то же ощущение большой истории.

«Сквозь снег»

В постапокалиптическом мире люди живут в гигантском поезде, расслоённом как маленькая модель общества: элита — спереди, нищие — в хвосте.

Фильм держит ту же социальную напряжённость, что и «Дюна»: борьба за власть, восстание и мир, где выживание становится политикой. Атмосфера мрачная, давящая — идеально для тех, кому в «Дюне» нравились социальные мотивы.

«Прибытие»

Дени Вильнёв взял научную фантастику и превратил её в медитативную историю о времени, языке и выборе. Это не фильм-катастрофа, а спокойная, интеллигентная драма о том, как понять тех, кто мыслит иначе. Если в «Дюне» зацепила философия и тихая мощь кадра, «Прибытие» подарит похожее ощущение глубины.

«Риддик»

Более динамичный и резкий фильм, но всё ещё с собственной мифологией и ощущением опасного мира. Один человек на враждебной планете, охотники, пустыня и интрига. Это противоположный полюс от «Дюны», но ощущение борьбы с невидимой стихией и изоляции работает так же.

«К звёздам»

Космическая история о поиске отца превращается в размышление о наследии, одиночестве и цене человеческого выбора. Визуально фильм завораживает, драматически бьёт тихо и точно. Если в «Дюне» понравилась философская сторона, «К звёздам» даст то же чувство — только тоньше и интимнее.

Также прочитайте: В фильме «Дюна» об этом не расскажут: откуда пришли Черви на Арракис и кто ими управлял в древности?