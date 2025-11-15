«Пока заинтересовали Ангел, Бобер и Бабочка»: почему фанаты обсуждают свежие постеры «Метода-3» больше, чем сам тизер (фото)

Меню
15 ноября 2025 09:54
Кадр из сериала «Метод»

Ожидания у зрителей высокие. Главное не разочароваться.

Пока фанаты пересматривают мрачные финалы прошлых сезонов, создатели «Метода» подогрели интерес первыми персонажными постерами.

На них — Меглин и новая команда, а подписи к каждому герою намекают: третья глава будет психологичнее, жестче и совсем не похожа на предыдущие. И самое главное — до премьеры осталось меньше года.

Когда выйдет 3-й сезон «Метода»

Третий сезон уже полностью снят и готовится к релизу. Первые четыре серии выйдут 20 ноября 2025 года, ещё четыре — 18 декабря 2025-го.

Продюсерская компания «Плюс Студия» подтвердила: формат останется прежним, но тон станет ещё более мрачным, так что сентиментальных сцен ждать не стоит.

«Держим кулачки,надеемся на лучшее. Из всех персонажей пока заинтересовали Ангел, Бобер и Бабочка», «Страшно разочароваться, но и интересно», «Есть почему-то уверенность, что сезон большинству зрителей понравится. Хотя, вероятно, будет максимально непохож на два предыдущих», — пишут зрители в Сети.

Почему третий сезон обещает быть другим

Сюжет перенесёт героев в новые локации — Петербург, Москву, Выборг — и почти документальный стиль расследований. Юрий Быков возвращается в режиссерское кресло и обещает минимализм в крови, но максимализм в психологическом давлении. Тема сезона — работа разума, который слишком близко подошёл к бездне.

Также прочитайте: Есения исчезнет, но появятся сразу две звезды из «Слова пацана»: что приготовил нам новый сезон «Метода»

Фото: Кадр из сериала «Метод»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
