«Пока заинтересовали Ангел, Бобер и Бабочка»: почему фанаты обсуждают свежие постеры «Метода-3» больше, чем сам тизер (фото)

Пока фанаты пересматривают мрачные финалы прошлых сезонов, создатели «Метода» подогрели интерес первыми персонажными постерами.

На них — Меглин и новая команда, а подписи к каждому герою намекают: третья глава будет психологичнее, жестче и совсем не похожа на предыдущие. И самое главное — до премьеры осталось меньше года.

Когда выйдет 3-й сезон «Метода»

Третий сезон уже полностью снят и готовится к релизу. Первые четыре серии выйдут 20 ноября 2025 года, ещё четыре — 18 декабря 2025-го.

Продюсерская компания «Плюс Студия» подтвердила: формат останется прежним, но тон станет ещё более мрачным, так что сентиментальных сцен ждать не стоит.

«Держим кулачки,надеемся на лучшее. Из всех персонажей пока заинтересовали Ангел, Бобер и Бабочка», «Страшно разочароваться, но и интересно», «Есть почему-то уверенность, что сезон большинству зрителей понравится. Хотя, вероятно, будет максимально непохож на два предыдущих», — пишут зрители в Сети.

Почему третий сезон обещает быть другим

Сюжет перенесёт героев в новые локации — Петербург, Москву, Выборг — и почти документальный стиль расследований. Юрий Быков возвращается в режиссерское кресло и обещает минимализм в крови, но максимализм в психологическом давлении. Тема сезона — работа разума, который слишком близко подошёл к бездне.

