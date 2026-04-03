Пока выходит 13 сезон, зрители требуют продолжение: что известно о «Склифосовском 14» и не уберут ли Брагина

«Склифосовский» идёт уже больше 10 лет — первый сезон вышел в 2012 году. Весной 2026-го стартовал 13 сезон, но зрители не успели досмотреть новые серии, как начали задавать другой вопрос: когда будет 14-й. Это типичная ситуация для проекта, который давно стал частью телевизионной привычки.

Премьера состоялась 13 сезона 25 марта 2026 года на платформе «Смотрим» и канале «Россия 1». Новый сезон продолжает линию после смерти Полонского: главным врачом становится Павлова, но её положение оказывается сложнее, чем ожидалось.

Внутри команды всё тоже нестабильно. У Брагина появляется новый конфликт — в жизнь Марины возвращается её бывший муж Марк. Хромов получает под руководство двух ординаторов, которые повторяют ошибки старших коллег. Сезон делает ставку не только на медицину, но и на личные истории, которые напрямую влияют на работу.

Официального анонса 14 сезона пока нет. Это объяснимо: 13 сезон ещё выходит, новые серии показывают в апреле 2026 года. Обычно решение о продлении принимается после финала текущего сезона и анализа рейтингов.

При этом сам формат сериала подсказывает, что продолжение почти неизбежно. Проект стабильно держится в эфире более десяти лет, а Максим Аверин остаётся центральной фигурой истории. Скорее всего на экраны продолжение выйдет в 2027 году, не раньше.

Интерес к 14 сезону появился ещё до финала 13-го не случайно. «Склифосовский» работает по понятной схеме: новые конфликты не закрываются полностью, а переходят дальше. Плюс добавляются новые персонажи — в этом сезоне, например, усиливают линию с дочерью Брагина.