Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Пока вы смотрели в другую сторону, немецкий Netflix выдавал шедевры: эти 3 детективных сериала точно стоит посмотреть

Пока вы смотрели в другую сторону, немецкий Netflix выдавал шедевры: эти 3 детективных сериала точно стоит посмотреть

25 февраля 2026 21:02
Кадры из сериалов «Рассекреченные», «Кассандра», «Убивать осознанно»

Жаль, что они не так популярны, как другие проекты стриминга.

Если вам кажется, что громкие сериальные открытия происходят только в США или Корее — пора пересмотреть карту мира. Немецкий Netflix в последние годы тихо, но уверенно наращивает мускулы: больше жанров, больше дерзости, больше психологической глубины. Я выбрала три свежих проекта, которые особенно цепляют — каждый по-своему и каждый с характером.

«Рассекреченные»

«Рассекреченные»

Сериал «Рассекреченные» ловко притворяется классическим триллером про бывших агентов, но довольно быстро показывает зубы. Симон и Мерет хотели тихой жизни в Берлине, а получили охоту со всех сторон — от наёмников до собственной разведки.

Самое интересное здесь не погони, а трещины в отношениях: любовь буквально проверяют на прочность под перекрёстным огнём. Да, персонажи иногда ведут себя странно, а финал оставляет ощущение недосказанности, но напряжение держит крепко.

«Кассандра»

«Кассандра»

Очень в духе тревожного техно-времени. Семья находит в старом доме ИИ-помощницу из 70-х — и поначалу это почти уютная ретро-сказка. Но чем дальше, тем холоднее становится атмосфера.

«Кассандра» постепенно превращается из удобного бытового помощника в тихого домашнего диктатора, а история — в нервный микс хоррора и семейной драмы. Если любите проекты в духе «Чёрного зеркала», мимо пройти будет сложно.

«Убивать осознанно»

Самый ироничный пункт списка. Адвокат мафии идёт на курсы осознанности, чтобы снизить стресс, — и внезапно находит в медитациях… новые способы убийства. Звучит дико, но сериал держит тонкую грань между чёрным юмором и криминалом.

Короткие серии пролетают быстро, главный герой обаятельно хладнокровен, а градус абсурда только подогревает интерес. Это не тяжёлый нуар, а скорее язвительная игра в «Декстера» по-немецки.

Фото: Кадры из сериалов «Рассекреченные», «Кассандра», «Убивать осознанно»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Грозовой перевал» — только начало: в 2026 году выйдет 3 экранизации культовых книг «Грозовой перевал» — только начало: в 2026 году выйдет 3 экранизации культовых книг Читать дальше 26 февраля 2026
В «Рыцаре Семи Королевств» нашли тончайшую отсылку к финалу «Игры престолов»: мое сердце разбилось во второй раз В «Рыцаре Семи Королевств» нашли тончайшую отсылку к финалу «Игры престолов»: мое сердце разбилось во второй раз Читать дальше 26 февраля 2026
Понравилась «Субстанция»? Сериал 2026 года «Красота» продолжает разговор о смертельной идеальности — крутой боди-хоррор на вечер Понравилась «Субстанция»? Сериал 2026 года «Красота» продолжает разговор о смертельной идеальности — крутой боди-хоррор на вечер Читать дальше 26 февраля 2026
Хватит сходить с ума по «Первому отделу»: Долгопупс из «Гарри Поттера» уже расследует убийства в новом сериале Хватит сходить с ума по «Первому отделу»: Долгопупс из «Гарри Поттера» уже расследует убийства в новом сериале Читать дальше 26 февраля 2026
Этому сериалу Prime Video потребовалось всего 5 суток, чтобы выбить из топа даже «Fallout»: такого никто не ожидал Этому сериалу Prime Video потребовалось всего 5 суток, чтобы выбить из топа даже «Fallout»: такого никто не ожидал Читать дальше 26 февраля 2026
Перезагрузка «Секретных материалов» от Hulu все-таки будет: и уже известно, кто сыграет агента Скалли Перезагрузка «Секретных материалов» от Hulu все-таки будет: и уже известно, кто сыграет агента Скалли Читать дальше 26 февраля 2026
30 лет и 15 сезонов: этот спин-офф «Игры престолов» задрал планку невероятно высоко — но выдержат ли зрители? 30 лет и 15 сезонов: этот спин-офф «Игры престолов» задрал планку невероятно высоко — но выдержат ли зрители? Читать дальше 25 февраля 2026
Из новичков будет не только Ева Грин: Тим Бертон уговорил на третий сезон «Уэнсдэй» свою любимую звезду Из новичков будет не только Ева Грин: Тим Бертон уговорил на третий сезон «Уэнсдэй» свою любимую звезду Читать дальше 25 февраля 2026
HBO наконец-то выделил на это бюджет: в тизере 3 сезона «Дома дракона» намекнули на самую кровавую битву Вестероса HBO наконец-то выделил на это бюджет: в тизере 3 сезона «Дома дракона» намекнули на самую кровавую битву Вестероса Читать дальше 25 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше