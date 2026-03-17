Киноафиша Статьи Пока все ждем «Первый отдел», пересматриваю сериалы про обаятельных мошенников: они борются за справедливость — достойная замена Брагину

Пока все ждем «Первый отдел», пересматриваю сериалы про обаятельных мошенников: они борются за справедливость — достойная замена Брагину

17 марта 2026 12:48
Кадры из сериалов «Белый воротничок», «Грабь награбленное», «Типа моя жена»

Такие герои понравятся многим.

Одним из самых приятных способов провести время является просмотр сериалов и фильмов, которые поражают своим сюжетом и покоряют обаятельными героями. Безусловно, российским лидером является «Первый отдел». Однако есть и другие качественные проекты, правда в них мошенники помогают восторжествовать справедливости. Рассказываю, что стоит посмотреть, а вы могли это пропустить.

К таким относится популярный сериал начала 2000-х «Белый воротничок». Он рассказывает о харизматичном мошеннике Ниле Кэффри, который оказывается в отделе ФБР. Вместе с агентом Питером Берком, который три года пытался поймать Нила, он начинает помогать раскрывать преступления в своей области экспертизы. Так начинается необычное сотрудничество и дружба между вором и агентом. Сериал состоит из шести сезонов и выделяется отличной актерской игрой и захватывающими сюжетными линиями. Очень рекомендую, герои обаятельны, сюжет серий совсем не обычны!

«Белый воротничок»

В начале 2000-х в Великобритании также вышел замечательный сериал «Виртуозы». В нем всего восемь сезонов, но каждая серия по сути является отдельным фильмом. Главные герои — обаятельные авантюристы и мошенники. Они разрабатывают замысловатые планы, чтобы одурачить тех, кто нажился на незаконных действиях. Они каждый раз наказывают злодеев, забирая их богатства с помощью оригинальных методов.

«Виртуозы»

Сериал «Грабь награбленное» или «Воздействие» состоит из пяти сезонов и рассказывает о команде из пяти специалистов: бывшем страховщике, воровке, мошеннице, айтишнике и вышибале. Они используют свои навыки, чтобы помочь людям, пострадавшим от влиятельных личностей, которые злоупотребляют своим положением. Сюжеты интересные, и видно, что многие идеи в дальнейшем были использованы в других проектах. Однако к концу четвертого сезона становится несколько скучновато. Тем не менее, история завершается и смотрится легко.

«Грабь награбленное»

«Уловка» или «Ловушка» — американский сериал, который выходил в 2015-2016 годах. Он рассказывает о частном детективе по имени Элис, которая собирается замуж, но вскоре узнает, что ее жених — профессиональный мошенник. Сериал легкий и приятный, состоит всего из двух сезонов. Однако стоит отметить, что финал остается открытым, хотя сюжетная линия оригинальна и напоминает «Белый воротничок».

«Уловка»

Более жесткий, но с тем же юмором и авантюрой, что и предыдущие проекты — «Типа моя жена». Главная героиня — обаятельная и умная мошенница, которая использует свои таланты для обмана. Каждый раз, получив желаемое, она оставляет жертве небольшое послание и исчезает. Вскоре ее последние жертвы объединяются, чтобы отомстить ей, и сами становятся мошенниками. Сюжет интересный, актеры на своих местах, сериал состоит из двух сезонов, и в нем даже появляется Ума Турман.

«Типа моя жена»

Для любителей приключений и авантюр стоит обратить внимание на «Кровь и сокровища». Тут всего два сезона. Они смотрятся на одном дыхании. Сюжет рассказывает о паре: он — бывший агент и эксперт по искусству, а она — профессиональная воровка. Они отправляются в захватывающее путешествие в поисках местонахождения древних артефактов. По мере своего расследования герои сталкиваются с множеством загадок, тайными обществами и предательством. Сериал радует интересным сюжетом, красивыми персонажами и отличным юмором.

«Кровь и сокровища»

Так что надеюсь, что сериалы придутся вам по душе и вы с удовольствием отдохнете!

Фото: Кадры из сериалов «Белый воротничок», «Виртуозы», «Грабь награбленное», «Уловка», «Типа моя жена», «Кровь и сокровища»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
