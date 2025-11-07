Пока все смотрят «Ведьмака» и «Бриджертонов»: вот 4 сериала Netflix, которые лучше любого громкого хита

Netflix умеет прятать бриллианты. Пока весь мир обсуждает громкие премьеры, некоторые сериалы лежат в тени алгоритмов — и зря. Эти истории заслуживают внимания не меньше, чем «Бриджертоны» или «Ведьмак». Ниже — те самые проекты, которые не шумят, но впечатляют.

«Грызня» (Beef)

Два незнакомца сталкиваются на парковке — и обычная ссора превращается в бурю ярости, разрушившую их жизни. Стивен Ён и Эли Вонг — огонь на экране. Сарказм, злость, нерв — и боль, от которой не отворачиваешься.

«Переходный возраст» (Adolescence)

Четыре серии, один выстрел и тысяча вопросов. 13-летний Джейми обвинён в убийстве одноклассницы — сериал снят длинными дублями без монтажных склеек, и от этого смотреть страшнее. Это не триллер — это зеркало подросткового ада.

«Люпен» (Lupin)

Французский шарм, кражи с изяществом и месть во имя отца. Омар Си играет современного вора-джентльмена, который обводит вокруг пальца богатых и делает это с таким стилем, что хочется аплодировать.

«Монстр: История Джеффри Даммера» (Monster)

Один из самых тревожных, но сильных проектов Netflix. Эван Питерс настолько убедителен, что от его взгляда по коже бегут мурашки. Сериал не оправдывает чудовище — он показывает, как система позволила ему существовать.

Иногда лучшие сериалы — это не те, что висят в топе Netflix. Это те, что открываешь случайно, включаешь «на вечерок» — и в три часа ночи понимаешь, что не моргнул ни разу.