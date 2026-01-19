Пока все смотрели на ТВ «Иронию судьбы», «пираты» отсчитывали куранты под хоррор: именно эту ленту чаще всего скачивали в праздники

Пока большинство зрителей на каникулах пересматривали «Иронию судьбы» или новые «Ёлки», в пиратских сетях кипела другая жизнь. Пользователи искали что-то свежее и необычное для праздничного вечера. Их выбор пал на самый неожиданный проект, который сложно связать с новогодним настроением.

Многие провели праздничные дни в компании грозного пришельца Яутджа из фильма «Планета смерти» — новой главы в саге о «Хищнике».

Самый популярный фильм у пиратов в Новый год

Издание «Бюллетень кинопрокатчика» составило необычный рейтинг. Оно показало, какие фильмы и сериалы были самыми желанными у зрителей во время новогодних праздников.

Рейтинг строился не на официальных просмотрах, а на количестве пиратских копий в российском сегменте интернета. Чем больше нелегальных версий, тем выше интерес.

Абсолютным лидером среди кино стал «Хищник: Планета смерти». Это самый необычный фильм в знаменитой франшизе. Официальный релиз картины состоялся только 8 января. Однако найти её в хорошем качестве в Сети можно было гораздо раньше, что и обеспечило проекту первое место.

Топ пиратских релизов

На второй позиции рейтинга расположился детектив Netflix «Достать ножи: Воскрешение покойника». Эта новая глава в истории частного сыщика известна своим роскошным актёрским составом.

Третье место досталось немецкому боевику «Тигр», действие которого переносит в далёкий 1943 год.

В десятку самых пиратских релизов также попали комедия «Шальная императрица», музыкальный фильм «Злая. Часть 2» и масштабное фэнтези «Аватар: Пламя и пепел». У последнего даже ещё нет качественной пиратской копии, но интерес к нему уже огромен.

Что касается сериалов, здесь лидерство предсказуемо. Первую строчку уверенно занял финальный сезон суперхита Netflix «Очень странные дела». Его завершение, правда, вызвало у фанатов неоднозначную реакцию.

В топ-5 также вошли футуристический «Fallout», мистический триллер «Одна из многих», продолжение российской драмы «Ландыши. Вторая весна» и психологический хоррор «Зона комфорта».

Ранее портал «Киноафиша» писал про 7 лучших сериалов Netflix 2025 года с рейтингом от 90 до 100%.