Пока все сходят с ума по «Первому отделу», про «Полную совместимость» будто забыли: а там осталась всего 1 серия и она выйдет на днях

Пока зрители спорят о финале «Первого отдела», тихо и без лишнего шума к развязке подходит другой сериал. «Полная совместимость» почти завершена, и до финала осталась всего одна серия.

Проект стартовал в 2025 году под названием «Фулл Хаус» и стал одной из заметных медицинских драм сезона. В центре истории — Светлана, амбициозная ординаторка, мечтающая стать сильным хирургом-трансплантологом.

Вместо столичной клиники она получает распределение в Заполярье и отправляется на Крайний Север, не раздумывая.

Главный конфликт начинается сразу: наставником Светланы становится Сергеич, человек из прошлого, с которым у нее сложные отношения. Поначалу героиня уверена, что знает всё лучше других, но суровые условия, редкие и нестандартные клинические случаи и жизнь вне привычного столичного ритма постепенно меняют ее взгляд на профессию и людей рядом.

Режиссером и оператором выступил Сергей Трофимов, известный по «Нулевому пациенту». Продюсеры — Джаник Файзиев и Давид Кочаров.

В ролях — Мария Лисовая, Петр Федоров, Дмитрий Певцов. Финальная серия 5 марта должна поставить точку в истории о профессиональной гордости, взрослении и выборе между амбициями и настоящим призванием. Ждете?