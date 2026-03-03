Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Пока все сходят с ума по «Первому отделу», про «Полную совместимость» будто забыли: а там осталась всего 1 серия и она выйдет на днях

Пока все сходят с ума по «Первому отделу», про «Полную совместимость» будто забыли: а там осталась всего 1 серия и она выйдет на днях

3 марта 2026 19:35
Кадр из сериала «Полная совместимость»

Финал драмы обещает быть ярким и эмоциональным.

Пока зрители спорят о финале «Первого отдела», тихо и без лишнего шума к развязке подходит другой сериал. «Полная совместимость» почти завершена, и до финала осталась всего одна серия.

Проект стартовал в 2025 году под названием «Фулл Хаус» и стал одной из заметных медицинских драм сезона. В центре истории — Светлана, амбициозная ординаторка, мечтающая стать сильным хирургом-трансплантологом.

Вместо столичной клиники она получает распределение в Заполярье и отправляется на Крайний Север, не раздумывая.

Главный конфликт начинается сразу: наставником Светланы становится Сергеич, человек из прошлого, с которым у нее сложные отношения. Поначалу героиня уверена, что знает всё лучше других, но суровые условия, редкие и нестандартные клинические случаи и жизнь вне привычного столичного ритма постепенно меняют ее взгляд на профессию и людей рядом.

Режиссером и оператором выступил Сергей Трофимов, известный по «Нулевому пациенту». Продюсеры — Джаник Файзиев и Давид Кочаров.

В ролях — Мария Лисовая, Петр Федоров, Дмитрий Певцов. Финальная серия 5 марта должна поставить точку в истории о профессиональной гордости, взрослении и выборе между амбициями и настоящим призванием. Ждете?

Фото: Кадр из сериала «Полная совместимость»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Ребёнок выжил или нет? Зрители все чаще спрашивают, ждать ли 2 сезон «Дыши» после громкого финала и рейтинга 7,2 на КП Ребёнок выжил или нет? Зрители все чаще спрашивают, ждать ли 2 сезон «Дыши» после громкого финала и рейтинга 7,2 на КП Читать дальше 3 марта 2026
«Резервация» без ожидания: весь сезон целиком уже можно смотреть онлайн — 8 серий антиутопии ждут «Резервация» без ожидания: весь сезон целиком уже можно смотреть онлайн — 8 серий антиутопии ждут Читать дальше 28 февраля 2026
Чем закончится история деда Славы: расписание финальных эпизодов «Вампиров средней полосы» в марте и где смотреть Чем закончится история деда Славы: расписание финальных эпизодов «Вампиров средней полосы» в марте и где смотреть Читать дальше 3 марта 2026
Okko готовит ледяную драму 6 марта: «На льду» объединит фигурное катание и расследование — что известно Okko готовит ледяную драму 6 марта: «На льду» объединит фигурное катание и расследование — что известно Читать дальше 2 марта 2026
188 345 749 просмотров у «Маши и Медведя»: почему серия «Учитель танцев» стала весенним антистрессом (видео) 188 345 749 просмотров у «Маши и Медведя»: почему серия «Учитель танцев» стала весенним антистрессом (видео) Читать дальше 2 марта 2026
Майор Гром больше не ловит преступников — он растит 3 детей: даты выхода сериала «Время Счастливых» — премьера 5 марта Майор Гром больше не ловит преступников — он растит 3 детей: даты выхода сериала «Время Счастливых» — премьера 5 марта Читать дальше 2 марта 2026
От режиссера «ИП Пирогова»: 5 марта выходит новый сериал с Жизневским — идеально для ностальгии по СССР От режиссера «ИП Пирогова»: 5 марта выходит новый сериал с Жизневским — идеально для ностальгии по СССР Читать дальше 1 марта 2026
«Встать на ноги» сравнили со «Словом пацана» и история Адидаса явно проигрывает: зрители назвали главный плюс сериала с Куценко «Встать на ноги» сравнили со «Словом пацана» и история Адидаса явно проигрывает: зрители назвали главный плюс сериала с Куценко Читать дальше 28 февраля 2026
Подарочек всем женщинам к 8 Марта: появились подробности 3 сезона «Казановы» и точная дата выхода сериала с Хабаровым Подарочек всем женщинам к 8 Марта: появились подробности 3 сезона «Казановы» и точная дата выхода сериала с Хабаровым Читать дальше 28 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше