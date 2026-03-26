Пока все с ума сходят по «Первому отделу», есть и другой детективный сериал из 4 сезонов — достойный конкурент хиту НТВ

Недавно завершился пятый сезон сериала «Первый отдел», теперь мы в ожидании шестой части. Пока же можно насладиться проектами, которые завершены. Так, в феврале 2024 года на телеканале HBO завершился четвертый сезон сериала «Настоящий детектив» (True Detective), который стал первым без участия шоураннера Ника Пиццолатто.

Краткий обзор сериала

Первый сезон «Настоящего детектива» стал самой успешной премьерой HBO за четыре года после «Подпольной империи». Сериал получил положительные отзывы критиков и зрителей, с рейтингами 91% на Rotten Tomatoes и 8,9 на IMDb, а также был номинирован на премии «Эмми» и «Золотой глобус».

Создателем проекта является американский писатель Ник Пиццолатто. Проект создан в формате антологии, что означает, что каждый сезон представляет собой отдельную историю, и зрители могут начать просмотр с любого из них.

Первый сезон

Действие первого сезона разворачивается в Луизиане в 1995 году, где происходит загадочное и жестокое убийство проститутки Доры Келли Лэнг. Ее находят убитой в поле, привязанной к дереву, с загадочными символами на спине и оленьими рогами на голове. Расследованием этого дела занимаются два детектива: мрачный Раст Коул (Мэттью Макконахи) и семейный человек Марти Харт (Вуди Харрельсон). В процессе расследования они натыкаются на дело о пропавшей девочке по имени Мари Фонтено и вскоре узнают о другой девочке, утверждающей, что за ней гнался зеленоухий монстр.

Детективы обнаруживают, что перед исчезновением девочка посещала церковь, но, приехав на место, находят сгоревшее здание и пугающее изображение женщины с рогами на стене. Свидетели также сообщают о высоком мужчине со шрамами, который виделся с Дорой. Несмотря на усилия, дело постепенно закрывают, и детективы теряют связь друг с другом на долгие годы. Спустя годы в Луизиане происходит аналогичное преступление, и обоих детективов вызывают на допрос, чтобы прояснить детали дела, которое они вели семнадцать лет назад. Вспоминая старое расследование, они понимают, что маньяк все еще на свободе.

Сериал получил признание как одно из лучших телевизионных шоу 2014 года, благодаря выдающейся актерской игре, качественной съемке и глубоким диалогам, особенно выделяясь дуэтом Макконахи и Харрельсона. Могу сказать, что смотрела проект именно из-за игры актеров. Они были просто потрясающими. Прямо достойная конкуренция нашему Юрию Брагину и его команде.

Второй сезон

Во втором сезоне в вымышленном калифорнийском городке в преддверии строительства железной дороги находят тело Бена Каспера, местного чиновника, связанного с этой сделкой. Расследовать его смерть начинают несколько детективов: ветеран войны Пол Вудро (Тейлор Китч), детектив Антигона Беззеридес (Рэйчел Макадамс) и помощник шерифа Рэй Велкоро (Колин Фаррелл), который служит местной мафии. Позже к делу подключается мафиози Фрэнк Семион (Винс Вон), которому смерть Каспера принесла большие финансовые потери.

Этот сезон был более реалистичным, но не таким интересным, как первый. Однако игра Фаррелла-Макадамс была на достойном уровне.

Третий сезон

Третий сезон переносит зрителей в ноябрь 1980 года, когда в Озарке, штат Арканзас, пропадают двое детей. За их поисками следят два полицейских: ветеран Уэйн Хэйс (Махершала Али) и детектив Роланд Уэст (Стивен Дорф). Они находят мертвого мальчика, но девочку найти не удается. Расследование продолжается в 1990 году, а затем вновь в 2015-м, однако восстановить события после 35 лет оказывается сложнее, особенно из-за ухудшающейся памяти одного из детективов.

В третьем сезоне есть и мистика, и прекрасные диалоги. В некой степени он дублирует своими поворами первую часть. Смотрится на одном дыхании.

Четвертый сезон

Четвертый сезон разворачивается в вымышленном городе Эннис на Аляске, где с научно-исследовательской станции пропадают восемь мужчин. Их обнаженные тела находят вмерзшими в лед, и улик не остается. Расследовать дело приезжают две полицейские — строгая начальница Лиз Дэнверс (Джоди Фостер) и импульсивная патрульная Эванджелин Наварро (Кали Рейс). Обе женщины сталкиваются со своими внутренними демонами и конфликтами с коллегами, но не собираются сдаваться. Местные жители рассказывают о привидениях и других существах, однако Наварро считает, что исчезновение связано с убийством активистки, протестовавшей против работы шахты.

Посмотреть стоит, поскольку тут прекрасные пейзажи Исландии, а также замечательная игра Джоди Фостер. Однозначно 5 баллов из 5.

Скажу по себе, что пересматриваю этот проект, особенно первый сезон, потому что вся мистика и детективная линия там завораживает. Проекту 100% веришь. Это прямо идеальный пример детективного триллера.