Пока все пересматривают по миллиону раз «Клон» — смотрю другой сериал с красоткой Верой Фишер: был хитом, но не все видели

Практически все обожают сериал «Клон». Особенно притягательна там не только история Жади и Лукаса, но и любовная линия Иветти и ее Львеночка. Напомню, что Иветти сыграла Вера Фишер.

Актриса отличилась и другой более драматической ролью в сериале «Семейные узы», созданном Мануэлем Карлосом. Проект появился в 2000 году и считается одним из лучших его произведений, наряду с теленовеллой «Во имя любви».

В центре сюжета находятся Элена, врач-косметолог, ее дети Фред и Камилла, а также вдовец Мигел. История начинается с того, что Элена встречает молодого доктора Эду, и между ними завязывается роман. Дочь Мигела, Сеса, также испытывает интерес к Эду и пытается сблизиться с его тетей Альмой, которая заботится о своих племянниках. Пока Эду и Элена развивают свои отношения, Альма строит планы по их разлучению, мечтая о том, чтобы племянник нашел себе молодую жену.

Затем Эду влюбляется в дочь Элены Камиллу. И их жизнь наполняется испытаниями, включая серьезную болезнь девушки. В отношениях героев происходят сложные интриги и неожиданные повороты, которые судьба готовит для этой группы людей.

Повторюсь, что главную роль в сериале исполняет Вера Фишер. В этой роли она изображает сильную и решительную женщину, которая делает все возможное для счастья своей дочери. Ее персонаж готов пожертвовать своим возлюбленным ради благополучия дочери и даже беременеет, чтобы спасти ребенка от страшной болезни.

Интересно, что сюжет сериала основан на реальных событиях. 16-летней Аниссе Айале был поставлен диагноз — хронический миелогенный лейкоз, и врачи предсказали ей не больше трех-четырех лет жизни. Спасти девушку могла лишь трансплантация костного мозга, и родители решились на рождение еще одного ребенка, поскольку их собственные костный мозг и старшего сына Аарона не подходили для донорства.

Условия для зачатия были сложными: у 42-летней матери могли возникнуть проблемы с беременностью, а 40-летний отец ранее перенес вазэктомию, что снижало его шансы стать отцом. Вероятность того, что костный мозг новорожденного будет совместимым с Аниссой, оценивалась в 25%.

Тем не менее, спустя полгода пара смогла забеременеть, и в апреле 1990 года на свет появилась девочка по имени Марисса-Ева, что означало «Жизнь». Когда ей исполнилось 14 месяцев, она стала донором для своей старшей сестры, что спасло ту от смерти. Трансплантация прошла успешно, и обе сестры остались живы и здоровы.

Спустя годы Марисса-Ева, повзрослев, давала множество интервью, в которых выражала радость от решения своих родителей и гордость тем, что смогла спасти жизнь своей сестре. Эта трогательная история произвела большое впечатление на Мануэля Карлоса, который в 1995 году написал сценарий, ставший основой для «Семейных уз».