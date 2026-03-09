Пока все пересматривают «Первый отдел», нашла 3 крутых осторосюжетных сериала из Британии — смотрится за один вечер на одном дыхании

«Первый отдел» в России недавно завершился. Все начинают пересматривать его с первого сезона и искать аналоги. А я нашла интересные детективы из Великобритании, которые подарил нам Шерлока Холмса.

Итак, в Великобритании ежегодно появляется множество сериалов, которые, однако, не всегда получают широкую известность за пределами страны, поскольку британская индустрия не так активно продвигает свой контент на международном уровне. Эти сериалы обладают характерными чертами. Обычно, в них небольшое количество эпизодов, каждый из которых по своей продолжительности и сюжетной насыщенности напоминает мини-фильм.

«Белгравия» – историческая драма, состоящая из шести эпизодов. Сюжет разворачивается в двух временных периодах: первый – 1815 год, непосредственно перед битвой при Ватерлоо, и второй – спустя 25 лет. Сериал искусно сочетает в себе элементы тайны и исторической достоверности, а зрители высоко оценивают актерскую игру. Словом, посмотреть стоит.

«Гнездо» – напряженный триллер, состоящий из пяти эпизодов. В центре повествования – супружеская пара, отчаянно мечтающая о ребенке, но сталкивающаяся с трудностями. Они решают прибегнуть к услугам суррогатной матери, которой становится 18-летняя девушка, недавно вышедшая из тюрьмы. Уже по сюжету понятно, что скучно не будет. А оценка Кинопоиска в 9 баллов говорит сама за себя.

«Убийство на ферме «Уайтхаус»» – детективный триллер, основанный на реальных событиях 1985 года и состоящий из шести эпизодов. Сериал рассказывает о расследовании жестокого преступления, произошедшего в Эссексе. Семья Бамбер найдена мертвой на своей ферме, а в живых остается только младший сын, Джереми, который в момент трагедии отсутствовал дома. За расследование берутся опытный детектив Стэн и его помощник Мик.

Каждый из проектов интересен и цепляет. Ну и плюсом будет то, что проекты завершены и посмотреть их можно на самом деле за один день.