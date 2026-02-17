Задолго до «Слова пацана» в России уже выходил похожий сериал: 8 серий и рейтинг 7,5

Меню
17 февраля 2026 19:35
Кадр из сериала «Охота на асфальте»

Крепкая кинолента о жизни, которая реально была в 90-х.

«Охота на асфальте» звучит так, будто это очередная криминальная новинка про 90-е. Многие по привычке вспоминают «Слово пацана. Кровь на асфальте», но существует другой сериал с похожим словом в названии — и вышел он еще в 2005 году. Без громкой рекламы, без шума в соцсетях. При этом с рейтингом около 7,5 и вполне крепкой репутацией у зрителей.

Бандиты, фуры и операция «на живца»

Действие происходит в 1999 году в Поволжье. Банда грабит дальнобойщиков, угоняет машины, не оставляет свидетелей. Милиция месяцами не может зацепиться ни за одну ниточку. Тогда решаются на рискованную схему.

Трое сотрудников изображают экипаж фуры и женщину-попутчицу, которая якобы зарабатывает на трассе обслуживанием водителей. Их задача — понять, кто сливает бандитам информацию о грузах.

План опасный с самого начала. Несколько рейдов проходят впустую, напряжение внутри группы растет. Младший лейтенант Будникова оказывается в центре личного соперничества двух напарников. На этом фоне появляется след главаря банды по кличке Мирон — хладнокровного и расчетливого.

Криминал без глянца

Сериал состоит из 8 серий и снят без романтизации 90-х. Здесь нет красивой ностальгии по эпохе. Есть пыльные трассы, усталые люди и ощущение постоянного риска. История держится на операции и человеческих слабостях, а не на эффектных разборках.

Сегодня про «Охоту на асфальте» вспоминают редко. Возможно, потому что он вышел задолго до моды на криминальные саги про 90-е. Но если хочется не шума, а крепкого сюжета, этот сериал может приятно удивить. Иногда хорошие истории просто прошли мимо громких трендов.

Фото: Кадр из сериала «Охота на асфальте»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
