Пока весь мир сходит с ума по «Поднятию уровня…» и «Магической битве», Миядзаки даже не собирается их смотреть: автор хитов разнес все современные аниме

Когда Хаяо Миядзаки высказывается, его слова находят отклик по всему миру. В интервью, которое активно обсуждали на японских ресурсах, создатель «Унесенных призраками» откровенно заявил: сегодня аниме делают люди, которые не видят мира за пределами собственных мониторов. И в этом, по его убеждению, корень всех проблем жанра.

Мнение Миядзаки

Хаяо Миядзаки, бесспорно, является живой легендой индустрии аниме, однако к работам современных коллег он относится с явной долей критики.

«Большая часть японской анимации создается в отрыве от наблюдений за реальными людьми», — уверен автор.

Этим занимаются те, кто не умеет или не хочет смотреть на окружающих. Именно поэтому, считает он, в индустрии так много провалов.

Миядзаки не имеет ничего против увлечения аниме как такового. Его беспокоит, когда это увлечение превращается в единственную сферу интересов человека. Он объясняет: если не изучать реальность, невозможно создать ее достоверное отражение.

И в этом кроется секрет невероятной живости персонажей его собственных фильмов: Миядзаки не придумывает фэнтези, он изображает жизнь, лишь слегка приукрашивая ее.

Состояние аниме

Это далеко не первый случай, когда режиссер высказывается критически в адрес индустрии. Однако сейчас его слова попадают в самую точку.

Зрители и сами начинают замечать: в современных аниме все чаще мелькают одни и те же лица, повторяются знакомые фразы, а персонажи словно созданы по одному лекалу. Вероятно поэтому многие предпочитают пересматривать проекты прошлых лет.