Пока весь мир считает «Алису в Пограничье» сказкой, японцы знают правду: жуткий смысл таится прямо в названии

13 октября 2025 09:54
Кадр из сериала «Алиса в Пограничье»

У этого словосочетания есть «двойное дно».

Название сериала Netflix «Алиса в Пограничье» содержит более глубокий смысл, чем кажется на первый взгляд. В японском оригинале скрыта тонкая языковая игра, выходящая за рамки простой отсылки к классике Кэрролла.

Создатели намеренно использовали двойное значение — это идеально передаёт суть истории, где персонажи попадают в альтернативную реальность.

Алиса

Имя главного героя сериала — Рёхэй Арису — содержит тонкий лингвистический смысл. В японской фонетике «Арису» является точным воспроизведением имени Элис, Алиса. Таким образом, название проекта — это и отсылка к всемирно известной книге Льюиса Кэрролла, и прямое указание на центрального персонажа.

Только вместо любознательной девочки зрители наблюдают за неуверенным в себе геймером, а вместо причудливого волшебного королевства смотрят на беспощадную вселенную смертельных испытаний.

Кстати, в финале третьего сезона проекта публике показали еще одну Алису — официантку из американского кафе, которая может иметь значение в дальнейшей истории, если ее решат снимать.

Кадр из сериала «Алиса в Пограничье»

Пограничье

В японской культуре «Пограничье» представляет собой сложную философскую категорию. Оно олицетворяет ту тонкую грань, где знакомые законы реальности утрачивают свою силу.

Персонажи истории оказываются в этом промежуточном состоянии — застывшими между двумя мирами. Здесь выживание зависит не столько от физической мощи, сколько от способности принять правила новой действительности.

Ранее портал «Киноафиша» писал про спин-офф одноименной манги.

Фото: Кадры из сериала «Алиса в Пограничье»
Светлана Левкина
