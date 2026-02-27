Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Пока в России хвалят «Невский» и «Первый отдел», иностранцы вывели другой детектив с Иваном Колесниковым в лидеры — 8,4 на IMDb

Пока в России хвалят «Невский» и «Первый отдел», иностранцы вывели другой детектив с Иваном Колесниковым в лидеры — 8,4 на IMDb

27 февраля 2026 13:46
Кадры из сериалов «Невский», «Первый отдел»

Речь не про актера, так просто зовут главного героя киноленты.

Казалось бы, эталон российского криминала давно определён. «Бригада» держит статус культовой саги начала 2000-х, «Невский» и «Первый отдел» стабильно собирают аудиторию. Однако зарубежная статистика внезапно ломает привычную картину.

На IMDb в лидеры вырвался сериал НТВ ««Феникс». Его рейтинг — 8,4 балла. Для сравнения: «Бригада» получила 8,2, «Невский» едва дотянулся до 6, «Первый отдел» держится чуть выше 7. Разрыв в два пункта по сравнению с «Невским» выглядит особенно показательно.

В России «Феникс» воспринимают как проходной детектив. На «Кинопоиске» у него всего 6,2 балла и практически нет обсуждения. Сюжет прост: владелец кафе Иван Колесников (да как актер из «Первого отдела») в Кировске случайно убивает налётчиков, защищая жену. Дальше выясняется, что он не тот, за кого себя выдаёт, а за его спиной — люди криминального авторитета Костаса.

Кадры из сериала «Феникс»

Критики в Сети настроены жёстко. «На седьмой серии с отвращением понимаю, что это смотреть более не выносимо и прекращаю эти издевательства над собой», — пишут зрители. Сериал упрекают в пафосе и вторичности, сравнивают с «Оправданной жестокостью», отмечают провисающую середину.

И всё же за границей его приняли иначе. Динамика, контрастные персонажи и резкие повороты оказались убедительными для аудитории, не знакомой с российскими телевизионными штампами.

Парадокс очевиден. Внутри страны «Феникс» считают посредственным. За рубежом он обошёл даже «Бригаду». Вопрос лишь в том, кто в этой истории видит больше — зритель или алгоритм.

Фото: Кадры из сериалов «Невский», «Первый отдел», «Феникс»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Если скучаете по Шибанову, в Сети уже доступен «Аутсайдер» от НТВ — напряжённый детектив со звездой «Первого отдела» и рейтингом 7,7 Если скучаете по Шибанову, в Сети уже доступен «Аутсайдер» от НТВ — напряжённый детектив со звездой «Первого отдела» и рейтингом 7,7 Читать дальше 28 февраля 2026
Брагину, Шибанову и Семенову придется подвинуться: 3 марта на НТВ выходит новый детективный хит — пока знакомимся с персонажами (фото) Брагину, Шибанову и Семенову придется подвинуться: 3 марта на НТВ выходит новый детективный хит — пока знакомимся с персонажами (фото) Читать дальше 28 февраля 2026
У «Первого отдела» появился серьёзный конкурент: 1 марта выходит 2 сезон «Черного солнца» — вот там будет настоящая жаришка У «Первого отдела» появился серьёзный конкурент: 1 марта выходит 2 сезон «Черного солнца» — вот там будет настоящая жаришка Читать дальше 28 февраля 2026
66 536 606 просмотров и это не предел: подборка «Маша и Медведь — 8 Марта с Машей!» стала неожиданным хитом к предстоящему празднику 66 536 606 просмотров и это не предел: подборка «Маша и Медведь — 8 Марта с Машей!» стала неожиданным хитом к предстоящему празднику Читать дальше 27 февраля 2026
Продолжение этого сериала с Колесниковым ждали больше «Первого отдела»: финал оставил вопросы Продолжение этого сериала с Колесниковым ждали больше «Первого отдела»: финал оставил вопросы Читать дальше 27 февраля 2026
Думали, Есаулов — это только «Ментовские войны»? Вот его проекты, которые вы могли пропустить (Боярская в одном из них шикарна) Думали, Есаулов — это только «Ментовские войны»? Вот его проекты, которые вы могли пропустить (Боярская в одном из них шикарна) Читать дальше 27 февраля 2026
В сумме — 312 млн просмотров: 3 самых весенних серии «Маши и Медведя», после просмотра которых зима заканчивается В сумме — 312 млн просмотров: 3 самых весенних серии «Маши и Медведя», после просмотра которых зима заканчивается Читать дальше 27 февраля 2026
«Люди на такое подсаживаются»: теперь понятно, почему «Первый отдел» стал самым популярным сериалом России «Люди на такое подсаживаются»: теперь понятно, почему «Первый отдел» стал самым популярным сериалом России Читать дальше 26 февраля 2026
«Я Нюша №1, меня зовут Аня»: в соцсетях объявилась реальный прототип героини «Смешариков» (видео) «Я Нюша №1, меня зовут Аня»: в соцсетях объявилась реальный прототип героини «Смешариков» (видео) Читать дальше 26 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше