Пока в России хвалят «Невский» и «Первый отдел», иностранцы вывели другой детектив с Иваном Колесниковым в лидеры — 8,4 на IMDb

Речь не про актера, так просто зовут главного героя киноленты.

Казалось бы, эталон российского криминала давно определён. «Бригада» держит статус культовой саги начала 2000-х, «Невский» и «Первый отдел» стабильно собирают аудиторию. Однако зарубежная статистика внезапно ломает привычную картину.

На IMDb в лидеры вырвался сериал НТВ ««Феникс». Его рейтинг — 8,4 балла. Для сравнения: «Бригада» получила 8,2, «Невский» едва дотянулся до 6, «Первый отдел» держится чуть выше 7. Разрыв в два пункта по сравнению с «Невским» выглядит особенно показательно.

В России «Феникс» воспринимают как проходной детектив. На «Кинопоиске» у него всего 6,2 балла и практически нет обсуждения. Сюжет прост: владелец кафе Иван Колесников (да как актер из «Первого отдела») в Кировске случайно убивает налётчиков, защищая жену. Дальше выясняется, что он не тот, за кого себя выдаёт, а за его спиной — люди криминального авторитета Костаса.

Критики в Сети настроены жёстко. «На седьмой серии с отвращением понимаю, что это смотреть более не выносимо и прекращаю эти издевательства над собой», — пишут зрители. Сериал упрекают в пафосе и вторичности, сравнивают с «Оправданной жестокостью», отмечают провисающую середину.

И всё же за границей его приняли иначе. Динамика, контрастные персонажи и резкие повороты оказались убедительными для аудитории, не знакомой с российскими телевизионными штампами.

Парадокс очевиден. Внутри страны «Феникс» считают посредственным. За рубежом он обошёл даже «Бригаду». Вопрос лишь в том, кто в этой истории видит больше — зритель или алгоритм.