Киноафиша Статьи Пока в кино, но скоро можно будет посмотреть и не выходя из дома: когда «Иллюзия обмана 3» появится в Сети

4 декабря 2025 14:44
Кадр из фильма «Иллюзия обмана 3»

Ждать осталось недолго.

Третья «Иллюзия обмана» не просто оправдала ожидания, а триумфально ворвалась в мировой прокат. За первые выходные фильму удалось собрать впечатляющие 75,5 миллионов долларов, мгновенно возглавив бокс-офис.

А любители домашнего просмотра с нетерпением ждут, когда же релиз появится в Сети. И оказалось, что уже скоро.

Дата выхода «Иллюзии обмана 3» в Сети

Ждать выхода «Иллюзии обмана 3» в Сети осталось совсем недолго — цифровые платформы представят триквел уже 16 декабря. А пока у поклонников ещё есть шанс оценить трюки на большом экране, ведь кинопрокат в России идёт полным ходом.

Стартовав 13 ноября, фильм показал феноменальный результат: уже к концу месяца он стал первым голливудским проектом 2025 года, преодолевшим рубеж в миллиард рублей на отечественных экранах. На данный момент его сборы в России превысили впечатляющие 1,4 миллиарда, что уверенно ставит его в число лидеров года.

Кадр из фильма «Иллюзия обмана 3»

Кассовый успех франшизы «Иллюзии обмана»

Франшиза «Иллюзия обмана» с самого начала доказала, что магия — это ещё и отличный бизнес. Первый фильм, вышедший в 2013 году, покорил публику историей о команде иллюзионистов, которые грабили банки прямо во время шоу, и собрал в мировом прокате 351 миллион долларов.

Три года спустя продолжение принесло не меньше — 334 миллиона, отправив «Четырёх всадников» в новую авантюру, на этот раз с опасным кибергением.

Успех триквела оказался настолько внушительным, что студия Lionsgate уже задумалась о четвёртой части. Пока детали нового сюжета и состав актёров держат в строжайшем секрете.

Ранее портал «Киноафиша» писал, зачем нужно «Око» в «Иллюзии обмана».

Фото: Кадры из фильма «Иллюзия обмана 3» (2025)
Светлана Левкина
