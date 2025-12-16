Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Пока в Голливуде был «Чужой», в СССР сняли свои 5 научно-фантастических фильмов: один «Солярис» чего стоит

Пока в Голливуде был «Чужой», в СССР сняли свои 5 научно-фантастических фильмов: один «Солярис» чего стоит

16 декабря 2025 14:44
Кадр из фильма «Туманность Андромеды» (1967), «Подземелье ведьм» (1990), «Кин-дза-дза!» (1986)

Эти киноленты — прекрасное украшение жанра.

Когда говорят о научной фантастике, в голове сразу всплывают Голливуд, спецэффекты и космические бюджеты. Но советское кино умело брать другим — тревожной атмосферой, философией и ощущением неизвестности. Эти фильмы не старались быть зрелищем, они работали глубже. И именно поэтому до сих пор не выглядят наивно.

«Туманность Андромеды» (1967)

«Туманность Андромеды» (1967)

Один из самых недооценённых советских фантастических фильмов. Экспедиция терпит аварию на чужой планете — и сталкивается с формой жизни, которая выглядит по-настоящему враждебной. Чёрные медузы, пустые ландшафты, ощущение ловушки. Здесь ещё нет ксеноморфов, но чувство опасности и беспомощности человека в чужом мире уже работает безотказно.

«Через тернии к звёздам» (1980)

Фильм «Через тернии к звёздам», который неожиданно оказывается мрачнее, чем кажется. История девушки-клона Нийи — это не про полёты и открытия, а про экологическую катастрофу, ответственность цивилизации и цену прогресса. Картина умудряется быть одновременно гуманистической и тревожной, а её финал оставляет неприятный осадок — в хорошем смысле.

«Подземелье ведьм» (1990)

«Подземелье ведьм» (1990)

Поздняя, шероховатая, но атмосферная фантастика эпохи перестройки. Планета, где вперемешку существуют существа из разных эпох, быстро превращается в кошмар для исследователей. Да, спецэффекты скромные, но сама идея — чужой мир, который не подчиняется логике — работает сильнее любого грима.

«Солярис» (1972)

Советская фантастика на уровне мирового кино. Тарковский делает не фильм о космосе, а историю о страхе, вине и памяти. Планета здесь — не враг и не чудовище, а зеркало, в которое страшно смотреть. Это не развлечение, а опыт, после которого долго не отпускает ощущение внутреннего дискомфорта.

«Кин-дза-дза!» (1986)

«Кин-дза-дза!» (1986)

Фантастика без ракет, но с пугающе точной антиутопией. Чужая планета оказывается карикатурой на человеческое общество — жестокой, абсурдной и до боли узнаваемой. Под комедийной оболочкой скрывается один из самых жёстких и честных фантастических фильмов СССР.

Почему их стоит пересматривать сейчас

Советская фантастика редко была про технологии — она всегда была про человека. И именно поэтому эти фильмы не устаревают. Они пугают не монстрами, а идеями. А иногда это куда страшнее.

Ранее мы писали: Астрофизик посмотрел 9 научно-фантастических проектов и выделил только один: и это хит от Prime Video на 6 сезонов.

Фото: Кадр из фильма «Туманность Андромеды» (1967), «Подземелье ведьм» (1990), «Кин-дза-дза!» (1986)
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Какие условия Лариса Долина выставила для съемок в «Мы из джаза»: в Сети до сих пор не понимают, почему на роль взяли именно ее Какие условия Лариса Долина выставила для съемок в «Мы из джаза»: в Сети до сих пор не понимают, почему на роль взяли именно ее Читать дальше 17 декабря 2025
Сцена с таксистом в «Джентльменах удачи» не зря кажется такой странной: вот почему водитель не смотрит на Косого Сцена с таксистом в «Джентльменах удачи» не зря кажется такой странной: вот почему водитель не смотрит на Косого Читать дальше 17 декабря 2025
За что девочка из «Подкидыша» затаила обиду на Раневскую? Поведение малышки оставляло желать лучшего За что девочка из «Подкидыша» затаила обиду на Раневскую? Поведение малышки оставляло желать лучшего Читать дальше 17 декабря 2025
С этим тестом справятся только настоящие знатоки советских мультиков: остальные не наберут даже 2 из 6 С этим тестом справятся только настоящие знатоки советских мультиков: остальные не наберут даже 2 из 6 Читать дальше 16 декабря 2025
Раневская столько не говорила: попробуйте отличить настоящие высказывания актрисы от тех, что ей приписывают (тест) Раневская столько не говорила: попробуйте отличить настоящие высказывания актрисы от тех, что ей приписывают (тест) Читать дальше 15 декабря 2025
Со «Штрафбатом» все пошло не так с самого начала: сериал собирались назвать совсем по-другому — скандал был бы еще громче Со «Штрафбатом» все пошло не так с самого начала: сериал собирались назвать совсем по-другому — скандал был бы еще громче Читать дальше 15 декабря 2025
Фраза «Москва слезам не верит» вошла в обиход задолго до фильма Меньшова: и вот что она означала в XVI веке Фраза «Москва слезам не верит» вошла в обиход задолго до фильма Меньшова: и вот что она означала в XVI веке Читать дальше 15 декабря 2025
Неудивительно, что жена отказалась от шубы: сколько стоил морской круиз Горбункова в «Бриллиантовой руке» Неудивительно, что жена отказалась от шубы: сколько стоил морской круиз Горбункова в «Бриллиантовой руке» Читать дальше 15 декабря 2025
Мины, паралитический газ и эвакуация всего города в мирные 80-е: это произошло не только в советском фильме «Дело для настоящих мужчин», но и в реальности Мины, паралитический газ и эвакуация всего города в мирные 80-е: это произошло не только в советском фильме «Дело для настоящих мужчин», но и в реальности Читать дальше 15 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше