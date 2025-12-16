Пока в Голливуде был «Чужой», в СССР сняли свои 5 научно-фантастических фильмов: один «Солярис» чего стоит

Когда говорят о научной фантастике, в голове сразу всплывают Голливуд, спецэффекты и космические бюджеты. Но советское кино умело брать другим — тревожной атмосферой, философией и ощущением неизвестности. Эти фильмы не старались быть зрелищем, они работали глубже. И именно поэтому до сих пор не выглядят наивно.

«Туманность Андромеды» (1967)

Один из самых недооценённых советских фантастических фильмов. Экспедиция терпит аварию на чужой планете — и сталкивается с формой жизни, которая выглядит по-настоящему враждебной. Чёрные медузы, пустые ландшафты, ощущение ловушки. Здесь ещё нет ксеноморфов, но чувство опасности и беспомощности человека в чужом мире уже работает безотказно.

«Через тернии к звёздам» (1980)

Фильм «Через тернии к звёздам», который неожиданно оказывается мрачнее, чем кажется. История девушки-клона Нийи — это не про полёты и открытия, а про экологическую катастрофу, ответственность цивилизации и цену прогресса. Картина умудряется быть одновременно гуманистической и тревожной, а её финал оставляет неприятный осадок — в хорошем смысле.

«Подземелье ведьм» (1990)

Поздняя, шероховатая, но атмосферная фантастика эпохи перестройки. Планета, где вперемешку существуют существа из разных эпох, быстро превращается в кошмар для исследователей. Да, спецэффекты скромные, но сама идея — чужой мир, который не подчиняется логике — работает сильнее любого грима.

«Солярис» (1972)

Советская фантастика на уровне мирового кино. Тарковский делает не фильм о космосе, а историю о страхе, вине и памяти. Планета здесь — не враг и не чудовище, а зеркало, в которое страшно смотреть. Это не развлечение, а опыт, после которого долго не отпускает ощущение внутреннего дискомфорта.

«Кин-дза-дза!» (1986)

Фантастика без ракет, но с пугающе точной антиутопией. Чужая планета оказывается карикатурой на человеческое общество — жестокой, абсурдной и до боли узнаваемой. Под комедийной оболочкой скрывается один из самых жёстких и честных фантастических фильмов СССР.

Почему их стоит пересматривать сейчас

Советская фантастика редко была про технологии — она всегда была про человека. И именно поэтому эти фильмы не устаревают. Они пугают не монстрами, а идеями. А иногда это куда страшнее.

Ранее мы писали: Астрофизик посмотрел 9 научно-фантастических проектов и выделил только один: и это хит от Prime Video на 6 сезонов.