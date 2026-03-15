Пока «Укрытие» тянет с новыми сезонами, включайте его идеальную замену от Hulu: этот сериал даже лучше

Есть уже два сезона, и планируется продолжение.

За последние годы научная фантастика стала одним из главных жанров на стриминговых сервисах. Apple TV+ выпускает такие проекты, как «Разделение» и «Укрытие», а Netflix завершает масштабную историю «Очень странные дела».

Но, как отмечают критики, придумать необычный мир недостаточно. Чтобы сериал стал хитом, ему нужны сильные персонажи и продуманный сюжет.

Похоже, именно это получилось у нового проекта Hulu — «Рай».

Сериал, который начинается как детектив

Главную роль в сериале играет Стерлинг К. Браун. История начинается как обычный детектив: герои расследуют убийство. Но постепенно сюжет расширяется и превращается в полноценный научно-фантастический триллер.

Большая часть первого сезона происходит в бункере, где живут персонажи. Однако во втором сезоне герой Брауна — бывший агент Секретной службы Ксавьер Коллинз — покидает укрытие и отправляется искать свою жену.

По мере развития истории масштаб происходящего становится гораздо больше, чем казалось в начале.

Почему сериал сравнивают с «Укрытием»

Многие зрители заметили, что атмосфера «Рая» напоминает сериал «Укрытие» от Apple TV+ с Ребеккой Фергюсон. Оба проекта показывают закрытые сообщества людей, живущих в изоляции, и постепенно раскрывают тайны окружающего мира.

Пока сравнение идёт только на пользу новому сериалу. На агрегаторе Rotten Tomatoes «Рай» получил около 91 % положительных отзывов, а в США он уже занимает верхние строчки рейтингов Hulu.

Будет ли третий сезон

Hulu пока официально не объявил о продлении сериала. Однако, по словам создателя проекта Дэна Фогельмана, история изначально задумана как трилогия из трёх сезонов. Актёр Стерлинг К. Браун также подтвердил, что съёмки третьего сезона могут начаться уже в ближайшие месяцы и продолжатся до конца лета.