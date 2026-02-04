Меню
Пока Solo Leveling тянет с продолжением, фанаты нашли нового фаворита: тоже исекай про крутого героя

Пока Solo Leveling тянет с продолжением, фанаты нашли нового фаворита: тоже исекай про крутого героя

4 февраля 2026 13:00
Кадр из сериала «Шальной последний босс явился!»

Это аниме уверенно набирает собственный фандом.

Пока поклонники ждут продолжения «Поднятия уровня в одиночку», стриминг активно предлагает новые проекты в жанре исекай — и один из них уже называют настоящей находкой. Речь об аниме «Шальной последний босс явился!», которое сначала оказалось в тени более громких релизов, но постепенно доказало: у него есть всё, чтобы стать новым фаворитом фанатов.

Игрок, застрявший в теле финального босса

История начинается с того, что лучший игрок MMORPG Exgate Online внезапно просыпается внутри собственного аватара — могущественного Луфаса Мафаала. Герой сталкивается с двойственной природой: он одновременно человек и персонаж, причём в женском теле.

Сюжет быстро выходит за рамки обычной «игровой» формулы — мир живёт по законам собственной истории, а прошлые PvP-завоевания Луфаса уже превратились в легенды.

Почему сериал затягивает

На первый взгляд — классическое силовое фэнтези с эффектными боями. Но постепенно раскрываются персонажи: преданный Айгокерос, загадочный голем Весы и фембой Овен добавляют истории эмоций и юмора.

К тому же над проектом работал режиссёр Юя Хориучи, участвовавший в создании ключевых сцен Solo Leveling — от инцидента в двойном подземелье до самых эмоциональных эпизодов. Именно поэтому зрители отмечают высокое качество постановки и внимание к деталям.

Второй сезон уже подтверждён

Хорошая новость — продолжение не заставит себя ждать. Во втором сезоне обещают глубже раскрыть прошлое Луфаса, его расу и скрытую силу, которая может оказаться куда опаснее, чем кажется.

Если вам нравятся истории о героях, способных переписать собственную судьбу, это аниме точно стоит добавить в список. Иногда самые громкие открытия начинаются вовсе не с первого эпизода — а с момента, когда сериал неожиданно становится лучше с каждой серией.

Фото: Кадр из сериала «Шальной последний босс явился!»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
