Пока Шэрон Стоун перекидывала ногу, зрители уже забыли сюжет: так кто же все-таки был убийцей в «Основном инстинкте»

5 ноября 2025 23:17
Кадр из фильма «Основной инстинкт»

У фильма довольно запутанная концовка.

Легендарный детектив «Основной инстинкт» собрал в мировом прокате около 353 миллионов долларов. Хотя фильму уже больше 30 лет, он до сих пор не выходит из моды.

Главной причиной такого внимания остается та самая сцена допроса в участке. Момент, где героиня Шэрон Стоун эффектно скрещивает ноги, стал настоящей иконой кино. Игра актрисы оказалась настолько яркой, что многие зрители забывали о детективной интриге и сложной концовке картины.

Сюжет фильма «Основной инстинкт»

В Сан-Франциско происходит жестокое убийство. Рокера Джонни Боза находят заколотым ножом для льда.

Основной подозреваемой становится его подруга, Кэтрин Трамелл. Она утверждает, что имеет железное алиби. И это несмотря на интересное совпадение — Кэтрин как раз написала роман с идентичным сюжетом.

Дело поручают детективу Нику Каррэну. Он быстро попадает под обаяние этой загадочной подозреваемой.

Кадр из фильма «Основной инстинкт»

Финал фильма «Основной инстинкт»

В ходе расследования Ник знакомится с историей о Лизе Хоберман. Эта девушка якобы одержима Кэтрин и долгое время за ней следит. Детектив решает, что именно эта поклонница совершает преступления по мотивам романа.

Вскоре он выясняет, что это Бет Гарнер, его собственный психиатр. Бет настаивает на обратном, утверждая, что преследовательница — сама Кэтрин.

Вскоре Ник обнаруживает тело своего друга Гаса. На месте появляется и Бет.

Кадр из фильма «Основной инстинкт»

Когда она достает что-то из кармана, Ник стреляет, принимая ключи за оружие. В квартире Бет находят многочисленные фотографии и вырезки о Кэтрин. Дело считают закрытым.

Ник возвращается к Кэтрин. Со слезами она признается ему в любви. Их отношения возобновляются с новой силой. Они строят совместные планы, говорят о детях.

Но в последние секунды фильма камера опускается ниже. Под кроватью зрители видят тот самый нож для колки льда. Этот финальный кадр недвусмысленно намекает на истинную виновницу всех событий.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что психолог объяснила «фишки» Кэтрин Трамелл.

Фото: Кадры из фильма «Основной инстинкт» (1992)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
