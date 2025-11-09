Пока «Первый отдел» и «Невский» на паузе: этот детективный сериал возвращается с покушением, ритуальными убийствами и фальшивой смертью героя

Когда в эфире нет ни новых серий «Первого отдела», ни свежего сезона «Невского», внимание зрителей закономерно переключается на другие сильные российские детективы. «Зверобой. Северный след» — как раз из тех, кто может занять освободившееся место: жёсткий герой, сибирская глушь, маньяк и расследование, у которого высокая личная цена.

Первый сезон: куда привёл след зверобоя

В начале истории зрители познакомились с Олегом Хлебниковым — следователем, которого за убийство преступника при задержании отправили из Москвы в тайгу, в город Вахта. Там его путь пересёкся с серией загадочных убийств: на местах преступлений оставляли цветы зверобоя.

Именно эта деталь связывала эпизоды и стала подписью маньяка, бросившего вызов Хлебникову.

Новый сезон: покушение и исчезновение

В продолжении Олег решает вернуться к делу, из-за которого его сослали в глушь. Но на пути на него совершают покушение. В карманах нападавшего — фотографии Хлебникова. Этого достаточно, чтобы понять: теперь угрозе подвергаются не только он, но и близкие.

Чтобы обезопасить тех, кто ему дорог, Хлебников инсценирует собственную смерть. Формально он исчезает. Фактически — уезжает на Север и скрывается в прибрежном Обручеве под видом работника метеостанции.

Город, где снова начинается охота

Проходит полгода. Кажется, Олегу удалось раствориться. Но именно в этот момент в Обручеве происходит серия убийств с ритуальными элементами. Детали преступлений убеждают героя: официальное следствие уводят в сторону. Понимая, что времени нет, Хлебников снова включается в игру — но теперь в одиночку и под чужим именем.

Команда, стоящая за проектом

Сценарий нового сезона написал Руслан Галеев. Режиссёры — Леонид Пляскин и Станислав Титаренко.

В актёрском составе, помимо Павла Чинарёва, также Марина Ворожищева, Яков Шамшин, Александр Голубков, Вадим Сквирский и Рамиль Сабитов.

Что говорят зрители

На форумах зрители обсуждают возвращение сериала активно. Одни признаются, что первый сезон был «атмосферным, но местами затянутым», другие считают его «одним из немногих российских детективов, которые действительно затягивают динамикой и сюжетом».

Есть и те, кто ждал продолжение ещё со дня финала — и называют его «отличным подарком на ноябрь».

Продолжение «Зверобоя» выходит 13 ноября на PREMIER. И судя по стартовой интриге, зрителей ждёт самая личная охота Хлебникова — против врага, который знает о нём слишком много.

