Пока одни смотрят «Лешего» и плюются, другие включают этот хит НТВ и кайфуют: каждая серия шедевр

Пока что «Леший» не стал хитом в жанре лесного детектива.

Пока на НТВ продолжается показ сериала «Леший», зрители всё чаще вспоминают другой лесной детектив канала — «Закон тайги». И если почитать свежие обсуждения, становится понятно: многие считают, что история Николая Устюжанина справилась со своей задачей гораздо лучше.

На первый взгляд проекты действительно похожи. В обоих случаях действие разворачивается вдали от больших городов, среди лесов и небольших поселков. В центре сюжета — сильный герой с непростым прошлым, который оказывается втянут в расследования и криминальные истории. Но именно здесь, по мнению зрителей, начинаются различия.

Почему зрители вспоминают «Закон тайги»

Главным героем сериала стал бывший оперативник военной контрразведки Николай Устюжанин. После проваленной операции и гибели агента он отправляется в приграничный район, где устраивается управляющим лесного хозяйства. Однако от прошлого сбежать не получается: где-то рядом скрывается предатель, которого Устюжанин намерен найти.

Многим зрителям понравилось, что сериал сразу задавал понятную интригу. Герой не просто расследовал отдельные преступления, а двигался к большой цели, которая связывала весь сезон.

Что пишут о «Лешем»

На фоне «Закона тайги» новинка НТВ получает всё больше критики. Зрители жалуются на затянутый сюжет, предсказуемые повороты и однотипные конфликты.

Особенно показателен комментарий одного из зрителей:

«Одна серия "Закона тайги", любая, в сто раз лучше всех тридцати серий этого сериала».

Другой поклонник детективов отметил, что «Леший» проигрывает своему предшественнику практически по всем параметрам — от атмосферы до напряжения в сюжете.

В чём главная разница

Судя по отзывам, зрителям не столько не нравится сам «Леший», сколько не хватает в нём того драйва, который был у «Закона тайги». Устюжанин воспринимался человеком, постоянно находящимся в движении, а его история имела чёткую сквозную линию.

У Гранина из «Лешего» тоже непростая судьба, но многие зрители признаются, что со временем интерес к его приключениям начал ослабевать.

Конечно, у каждого сериала найдутся свои поклонники. Но если ориентироваться на обсуждения последних серий, то именно «Закон тайги» сегодня всё чаще называют примером того, каким должен быть хороший современный лесной детектив. И для многих зрителей именно он пока остаётся более удачной работой НТВ в этом жанре.