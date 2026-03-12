Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Пока НТВ тянет с выходом «Невского-8», в Сети появились 5 версий того, как мог «выжить» Семенов: одна очень грустная

Пока НТВ тянет с выходом «Невского-8», в Сети появились 5 версий того, как мог «выжить» Семенов: одна очень грустная

12 марта 2026 17:09
Кадр из сериала «Невский»

Разбираемся, как актер может появиться в кадре после смерти.

Финал предыдущего сезона «Невского» стал настоящим шоком для зрителей. Казалось, что Павел Семёнов погиб, но намёки на его возможное возвращение уже породили множество теорий.

Пока создатели сериала хранят интригу, поклонники обсуждают несколько версий того, как сценаристы могут объяснить неожиданное «воскрешение» главного героя.

Операция под прикрытием

Одна из самых популярных теорий — расстрел Семёнова был частью секретной спецоперации. Предполагается, что за всем стоит масштабная преступная сеть во главе с Архитектором.

Чтобы уничтожить организацию, полиция могла инсценировать гибель Паши. В этом случае герой продолжит работать в глубоком подполье, а его союзники будут постепенно узнавать правду.

Самостоятельная игра Тучкова

По другой версии, подполковник Тучков мог организовать инсценировку без ведома московского руководства. Поскольку группа захвата подчинялась ему, он мог приказать использовать холостые патроны.

Тогда увольнение Тучкова тоже становится частью плана. Он получает свободу действий и продолжает охоту на Архитектора вместе с Семёновым.

План самого Архитектора

Есть и более неожиданная версия: инсценировку мог организовать сам Архитектор. Возможно, ему выгодно, чтобы все считали Семёнова погибшим.

Некоторые фанаты считают, что преступный лидер мог даже спасти героя по собственным причинам. Например, если у него есть связь с прошлым семьи Семёновых.

Сделка Татьяны Беловой

Кадр из сериала «Невский»

Ещё одна теория связана с Татьяной Беловой. По мнению зрителей, она могла договориться с Архитектором, чтобы спасти мужа.

В таком случае Белова могла временно работать на преступников, чтобы приблизиться к их лидеру и собрать информацию.

Самая грустная версия

Есть и вариант, что Семёнов действительно погиб. Тогда новый сезон будет строиться на воспоминаниях персонажей и расследовании обстоятельств его смерти.

Но большинство зрителей всё же верят, что герой жив и появится в самый неожиданный момент. Именно эта интрига и делает ожидание восьмого сезона «Невского» таким напряжённым.

Фото: Кадр из сериала «Невский»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше