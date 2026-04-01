Пока НТВ тянет с премьерой «Невского-8», включайте ТВ-3: ведь там показывают новый сериал с Паламарчуком

1 апреля 2026 16:11
Кадр из сериала «Зов русалки»

И проект уже заинтересовал поклонников актера.

Поклонникам сериала «Невский» есть чем занять себя в ожидании нового сезона. На ТВ-3 вышел мистический детектив «Зов русалки», где одну из ролей исполнил Дмитрий Паламарчук. Новый проект сочетает атмосферу небольшого города, загадочные убийства и древние легенды.

Премьера восьмисерийного сериала состоялась 30 марта. В центре истории — следователь Юрий Бахтин, который возвращается в родной город Бережнянск, чтобы расследовать серию странных убийств.

Мистика и детектив в одном сериале

Сюжет «Зова русалки» строится вокруг загадочных преступлений. На телах жертв находят странную чешую, происхождение которой никто не может объяснить.

Местные жители уверены, что в происходящем замешана легендарная русалка-берегиня. Сам следователь сначала не верит в мистику, но постепенно начинает сомневаться в рациональных объяснениях происходящего.

Главные роли в сериале исполнили Андрей Фролов, Екатерина Кабак, Дмитрий Паламарчук и Ирина Темичева.

Вымышленный город с реальной атмосферой

Действие происходит в вымышленном городе Бережнянске. Однако создатели специально собирали его образ из разных волжских городов, чтобы сделать атмосферу максимально узнаваемой.

По словам режиссера Галины Уразовой, для проекта было важно создать живой город со своей историей, легендами и особым настроением. Даже герб для Бережнянска придумали отдельно — на нем изображена русалка.

Чем может зацепить сериал

«Зов русалки» сочетает детективную интригу и мистику. При этом история строится не только вокруг преступлений, но и вокруг личных драм героев.

Для поклонников Дмитрия Паламарчука и сериала «Невский» это хороший вариант в ожидании 8 сезона. Новый проект предлагает атмосферу тайны, загадок и напряженного расследования.

Фото: Кадр из сериала «Зов русалки»
Анастасия Луковникова
