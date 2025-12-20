Пока НТВ тянет с 8-м сезоном «Невского»: возьмите на заметку 4 детективных сериала, которые держат нерв не хуже

Меню
20 декабря 2025 10:51
Кадр из сериала «Невский»

Пересмотрите весь список, а там и продолжение с Антоном Васильевым выйдет.

Кажется, вы уже в сотый раз проверили новости про восьмой сезон «Невского» и снова ничего. Ожидание затягивается, а привычка к мрачным улицам, жестким диалогам и героям с внутренними трещинами никуда не делась.

Хорошая новость в том, что пустоты между сезонами можно пережить достойно. Есть сериалы, которые работают на той же частоте.

«Реализация», 2019

История о человеке, который хотел тишины, но получил Петербург во всей его криминальной красе. Бывший оперативник становится участковым в центре города и быстро понимает: прошлый опыт никуда не делся, а проблемы здесь умеют находить сами. Мрачная атмосфера, знакомые типажи и ощущение бесконечной борьбы.

«Рикошет», 2020

Герой возвращается туда, откуда его давно вычеркнули. Город за это время окончательно испортился, а прошлое требует ответов. Это сериал не про службу, а про личную войну — жесткую, упрямую и без иллюзий. Для тех, кому в «Невском» важна была не форма, а внутреннее напряжение.

«Подсудимый», 2018

Следователь приходит в себя в тюрьме и узнает, что обвинен в самом страшном преступлении. Память обнулилась, доверять некому. Расследование здесь идет параллельно — в деле и в собственной голове. Давящая атмосфера и постоянное ощущение, что выхода может не быть.

«Первый отдел», 2020

Возвращение в Петербург начинается с громкого убийства. Для главного героя это не просто работа, а вопрос принципа. Сериал цепляет не столько сюжетом, сколько характерами и тем самым холодным петербургским фоном, который так хорошо знаком поклонникам «Невского».

Пауза между сезонами — не наказание, а редкая возможность посмотреть по сторонам. Эти сериалы не копируют «Невский», но работают в той же тональности: город как давление, герой без иллюзий, закон с поправкой на реальность. Пока восьмой сезон где-то в пути, они вполне способны удержать нужное настроение и даже немного расширить привычный круг.

Фото: Кадр из сериала «Невский»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
