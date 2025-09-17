Меню
Пока никакого Борана, но страсти кипят: что показали в первой серии 2 сезона «Далекого города»

17 сентября 2025 16:11
Кадр из сериала «Далекий город»

Турецкий хит вновь приковал зрителей к экранам.

15 сентября стартовал второй сезон «Далекого города», и зрители получили то, чего так ждали: сильную драму, эмоциональные признания и новые интриги. Авторы не стали делать временных скачков — действие продолжается сразу после финала прошлого сезона.

Джихан и Алья наконец вместе

Главная сцена серии — признание Джихана. Он не дал Алье улететь, прямо в аэропорту сказал, что любит ее, и вернул домой вместе с сыном. Для семьи Албора это стало настоящей сенсацией.

Особенно для Мине: она рассчитывала на возвращение Джихана, но увидела его с женой. Попытки шантажа и манипуляций не помогли — Джихан ясно дал понять, что теперь рядом с ним только Алья.

Брак Наре и Шахина

Не меньше страстей кипело в доме, когда Шахин привел молодую жену Наре. Фидан была в ярости, но Эджмель неожиданно принял их союз и даже заявил о конце вражды.

Для многих это стало шоком, а для Зеррин — редким моментом радости. Но в семье Джихана брак Шахина не приняли: напряжение между Албора растет.

Семейный ужин и признания

Вечером зрители увидели редкий момент спокойствия: Джихан, Алья и Дениз за ужином. Позже Джихан и Алья откровенно поговорили о своих чувствах. Но даже в этом счастье пробивается тревога: Джихану снится кошмар, где он убивает Борана.

Новые конфликты

Сюжет не отпускает ни на минуту:

  • Демир подозревает Эджмеля в убийстве Борана.
  • Фидан переживает, что в дом пришла нежеланная невестка.
  • Садакат продолжает интриговать и шантажирует Мине.

Особенно напряженной стала сцена, когда Мине, потеряв контроль, попыталась на машине наехать на Алью. Джихан успел прикрыть жену своим автомобилем, но сама Мине оказалась в больнице.

Итог серии

29-я серия стала настоящим взрывом эмоций: признание любви, семейные ссоры, опасные столкновения и новые тайны. «Далекий город» вновь доказывает, что в его основе — сильный сценарий и актерская игра, а впереди зрителей ждут еще более драматичные развороты.

Ранее мы писали: Не только «Клюквенный щербет»: 7 турецких сериалов, которые стартовали с 8 по 15 сентября.

Фото: Кадр из сериала «Далекий город»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
