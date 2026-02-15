Меню
Киноафиша Статьи Пока «Невский» и «Первый отдел» на паузе: зарубежный детектив «Шериф округа» может занять ваши вечера — там 13 шикарных серий

15 февраля 2026 20:04
Кадр из сериала «Шериф округа»

Идеальный вариант для тех, кто не хочет расставаться с жанром полицейских историй.

Пока зрители ждут новые сезоны «Первого отдела» и «Невского», эфир пустовать не обязан. На замену привычным российским криминальным драмам можно поставить свежий зарубежный сериал «Шериф округа» 2025 года. Без революций в жанре, но с понятной интригой и рабочей динамикой.

Главная героиня — Микки Фокс, заместитель шерифа в небольшом городе Эджуотер. После смерти начальника она временно занимает его место и рассчитывает закрепиться в должности. План рушится, когда происходит убийство, а главной подозреваемой оказывается ее собственная дочь. Личное здесь сразу переплетается со служебным.

Сериал строится по классической схеме: одно дело — одна серия, плюс сквозная семейная линия. В кадре появляются наркодилеры, грабители, местные маргиналы, бывшие родственники и коллеги с секретами. Напряжение есть, но без мрачного надрыва — это скорее размеренный полицейский быт.

Морена Баккарин играет сдержанно, без ярких всплесков, зато образ получается приземленным, пишут в Сети зрители. Выделяется У. Эрл Браун — его герой добавляет фактуры и живости. Остальные персонажи тоже хороши.

«Шериф округа» — не сериал-событие, а удобный вариант «на вечер». Его можно смотреть фоном, не боясь запутаться. Пока любимые российские хиты на паузе, такой формат закрывает паузу без лишних ожиданий.

Фото: Кадр из сериала «Шериф округа»
Екатерина Адамова
