Пока «Невский» и «Первый отдел» на паузе, на сцену выходят они: 3 крутых российских детектива, которые вы могли пропустить

7 февраля 2026 14:44
Кадр из сериала «Невский»

Они тоже с напряжением, расследованиями и дикими эмоциями.

Между сезонами громких криминальных хитов зрители обычно остаются в режиме ожидания. «Первый отдел», «Шеф» и «Невскийу» задали высокую планку — суровые герои, служебная правда, тяжёлые дела.

Но в 2024–2025 годах вышло несколько детективов, которые спокойно занимают нишу вечернего просмотра. Без лишнего шума, зато с рабочей атмосферой расследований.

«Собиратель камней»

Рейтинг Кинопоиска — 6,9.

В Ленинградской области находят сгоревшее тело, и слухи быстро уходят в мистику. Следователь Рыбкина держится фактов: перед ней убийство. К делу подключается майор Панов, связанный со старообрядческой общиной. Расследование выводит на историю с реликвией и камнями, за которыми тянется длинный семейный след. Детектив держится на логике и культурном контексте.

«Собиратель камней»

«Тайга»

Рейтинг Кинопоиска — 6,8.

В небольшом городе исчезают девочки из неблагополучных семей. Следователь Демидов воспринимает дело лично — у него самого две дочери. По мере поиска круг сужается, и угроза оказывается ближе, чем казалось. Сериал мрачный, без глянца, с акцентом на тревогу и человеческий фактор.

«Тайга»

«Кордон»

Рейтинг Кинопоиска — 6,7.

Бывший оперативник Саша Дымов выходит из тюрьмы и возвращается в приграничное село. Работа — автомастерская, жизнь — с нуля. Но рядом граница, контрабанда и старые связи. Спокойствия не получается, и прошлые навыки снова идут в ход.

«Кордон»

Эти проекты не претендуют на культовый статус, но честно отрабатывают жанр. Когда большие франшизы на паузе, именно такие сериалы закрывают потребность в крепком криминальном сюжете и знакомой атмосфере. Для пары вечеров — надёжный вариант.

Фото: Кадр из сериала «Невский», «Собиратель камней», «Тайга», «Кордон»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
