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Киноафиша Статьи Не конкуренты «Первому отделу», но это только пока: 2 отличных российских сериала-детектива, о которых мало кто слышал

Не конкуренты «Первому отделу», но это только пока: 2 отличных российских сериала-детектива, о которых мало кто слышал

21 июня 2026 08:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Капитан Туман»

Но их совершенно точно стоит добавить в список просмотра.

Пока зрители ждут новые сезоны главных хитов НТВ, на горизонте появились менее раскрученные проекты. И некоторые из них выглядят не менее любопытно, чем привычные телевизионные франшизы.

На фестивале сериалов «Пилот» покажут сразу несколько новых детективов. Больше всего внимание привлекли «Ангел» и «Капитан Туман» — два совершенно разных проекта, которые могут найти свою аудиторию уже после премьеры.

Ангел: детектив с мистической загадкой

Сериал «Ангел» предлагает довольно необычную завязку. Следователь Рита приезжает на место происшествия, где обнаруживают погибшего мужчину. Однако вскоре он неожиданно приходит в себя и заявляет, что является ангелом, посланным на землю помогать людям.

Главная героиня относится к этим словам с недоверием. Но новый знакомый, представившийся Фимой, раз за разом оказывается рядом именно в те моменты, когда расследование заходит в тупик.

Главные роли исполнили Кузьма Сапрыкин и Олеся Фаттахова. Судя по описанию, авторы делают ставку не только на расследования, но и на отношения между героями. А главное — оставляют зрителю пространство для догадок: действительно ли перед нами ангел или всему происходящему есть более земное объяснение.

Капитан Туман: история о мести и расследовании

Кадр из сериала «Капитан Туман»

Совсем по-другому выглядит «Капитан Туман». Это уже классический криминальный детектив с мрачной личной историей в центре сюжета.

Главный герой — капитан полиции Виталий Туманский. После покушения он теряет жену и становится одержим поиском виновных. При этом ему приходится продолжать службу и заниматься обычными расследованиями.

Вместе с новыми напарниками Туманский пытается не только раскрывать преступления, но и приблизиться к ответу на главный вопрос своей жизни.

Отдельный плюс проекта — актерский состав. В сериале снялись Михаил Пореченков, Зоя Бербер, Андрей Мерзликин и Андрей Федорцов.

Почему стоит ждать

Конечно, до популярности «Первого отдела» этим сериалам еще далеко. Но именно такие проекты иногда оказываются главными открытиями сезона.

«Ангел» привлекает необычным сочетанием мистики и детектива, а «Капитан Туман» делает ставку на криминальную интригу и сильных актеров. Если создателям удастся реализовать свои идеи, зрители могут получить сразу два интересных детектива, о которых пока говорят гораздо меньше, чем они того заслуживают.

Фото: Кадр из сериала «Капитан Туман»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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