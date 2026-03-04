Пока мечтаю о «Прыгунах», посмотрела другой мультфильм Pixar: один из лучших, которые я видела

Уже скоро российские зрители увидят новый анимационный проект «Прыгуны». Однако скоротать время до премьеры можно идеально и с помощью других проектов Pixar, в том числе стоит посмотреть «Тайну Коко».

О чем анимация

В центре сюжета которого — 12‑летний Мигель из Мексики, стремящийся стать музыкантом вопреки семейному запрету. По сюжету, в канун Дня мёртвых мальчик случайно оказывается в Мире Мёртвых, где встречает духов предков, среди которых оказывается обаятельный Хектор. Ему предстоит распутать семейную тайну, найти кумира — знаменитого Эрнесто де ла Круса, и успеть вернуться домой до рассвета.

Почему стоит посмотреть

Мультфильм заставил меня искренне сопереживать, то смеяться до слез, то плакать от откровенной грусти и радости одновременно. История поднимает вечные темы жизни, смерти и семейных традиций так мастерски, что после просмотра иначе начинаешь смотреть на свои отношения с близкими.

Анимация просто впечатляет: невероятно красивые цвета и детально прорисованный мир Мертвых делают каждую сцену настоящим визуальным праздником. Атмосфера Мексики, пропитанная музыкой и праздником, придает ленте такую душевность и энергию, что хочется пересмотреть её снова и снова.