Пока мечтаю о «Прыгунах», посмотрела другой мультфильм Pixar: один из лучших, которые я видела

4 марта 2026 09:25
Кадр из мультфильма «Тайна Коко»

Американская студия анимация всегда радует своими проектами. 

Уже скоро российские зрители увидят новый анимационный проект «Прыгуны». Однако скоротать время до премьеры можно идеально и с помощью других проектов Pixar, в том числе стоит посмотреть «Тайну Коко».

О чем анимация

В центре сюжета которого — 12‑летний Мигель из Мексики, стремящийся стать музыкантом вопреки семейному запрету. По сюжету, в канун Дня мёртвых мальчик случайно оказывается в Мире Мёртвых, где встречает духов предков, среди которых оказывается обаятельный Хектор. Ему предстоит распутать семейную тайну, найти кумира — знаменитого Эрнесто де ла Круса, и успеть вернуться домой до рассвета.

Почему стоит посмотреть

Мультфильм заставил меня искренне сопереживать, то смеяться до слез, то плакать от откровенной грусти и радости одновременно. История поднимает вечные темы жизни, смерти и семейных традиций так мастерски, что после просмотра иначе начинаешь смотреть на свои отношения с близкими.

Анимация просто впечатляет: невероятно красивые цвета и детально прорисованный мир Мертвых делают каждую сцену настоящим визуальным праздником. Атмосфера Мексики, пропитанная музыкой и праздником, придает ленте такую душевность и энергию, что хочется пересмотреть её снова и снова.

Фото: Кадр из мультфильма «Тайна Коко»
Камилла Булгакова
1 комментарий
