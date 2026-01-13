Пока «Гладиатор 2» неожиданно покоряет стриминги, Рассел Кроу открыто критикует фильм: новый Луций его не впечатлил

Прошло больше двадцати лет с момента выхода «Гладиатора», и казалось, что возвращение в этот мир — идея рискованная. Однако «Гладиатор 2» внезапно обрёл второе дыхание уже не в кинотеатрах, а на стриминговых сервисах. Ирония в том, что на фоне зрительского интереса фильм публично раскритиковал человек, без которого сама франшиза вряд ли бы существовала, — Рассел Кроу.

Почему Кроу остался недоволен продолжением

В интервью австралийскому радио Triple J Кроу не стал подбирать слова. По его мнению, сиквел упустил главное, за что зрители полюбили оригинал.

«Дело было не в масштабах и не в экшене. Всё держалось на моральном стержне героя», — отметил актёр.

Он напомнил, что образ Максимуса рождался в постоянных спорах со студией, которая пыталась сделать персонажа более «блокбастерным» — с лишними романтическими линиями и эффектными, но пустыми сценами.

Кроу откровенно признался: каждый съёмочный день был борьбой за характер героя. И именно этого, по его словам, не хватает новой версии римской саги.

О чём на самом деле «Гладиатор 2»

Режиссёр Ридли Скотт снова у руля, но история сместила фокус. Теперь в центре — Луций в исполнении Пола Мескала, а вокруг него выстраивается куда более политизированный и многолюдный Рим. Здесь интриги важнее личной драмы, а закулисные игры порой затмевают арену Колизея.

Сильнейшее впечатление, по мнению критиков, производит Дензел Вашингтон — его герой будто сошёл со страниц трагедий Шекспира. Дополнительное экранное пространство получила и Конни Нильсен, тогда как линия Луция неизбежно вызывает сравнения с Максимусом — и не всегда в пользу нового героя.

Почему фильм всё равно смотрят

Несмотря на неровную графику и ощущение дежавю, «Гладиатор 2» оказался идеальным кандидатом для стриминга. Здесь много масштабных сцен, громких имён и политических интриг — ровно того, что хорошо «заходит» при домашнем просмотре. Фильм не требует безусловной веры в легенду, как это было в 2000-м, но удерживает внимание и не даёт заскучать.

Он не стал новым «Гладиатором» — и, возможно, именно поэтому сегодня работает лучше, чем ожидали скептики.

